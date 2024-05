Bande dessinée : on a lu «Vertigéo», ambitieux album de SF, et il est à la hauteur

L'univers de la BD de science-fiction s'enrichit d'un récit plein de promesses, baptisé «Vertigéo». Avec Lloyd Chéry au scénario et Amaury Bündgen à la planche à dessin, cet album nous invite à un voyage sans retour.

Bâtir. Toujours plus haut. Toujours plus vite. Depuis un cataclysme - qu'on imagine nucléaire -, l’humanité est en sursis perpétuel. Les sols sont désormais sans vie et les hommes n'ont trouvé leur salut qu'en bâtissant des tours dans lesquelles la vie, monotone, est organisée selon des critères stricts. Chacun sa place, Chacun son rôle, sous la férule implacable du Grand magellan et de l'empereur.

Une poussée à tout prix

Depuis des siècles, la poussée vers les nuages se poursuit, étage après étage. Ugo, le chef de chantier, est prêt à tout pour tenir les délais. Rien ne doit ralentir les travaux, ni les tempêtes de cendres, ni les attaques de créatures cauchemardesques. Pour lui et ses hommes, il faut suivre les ordres et finir ce 49e niveau, point barre.

Voici le tableau terrifiant dressé dans «Vertigéo», nouveau titre SF qui vient d'être publié chez Casterman. Tiré d'une nouvelle d'Emmanuel Delporte parue dans le recueil «Au bal des actifs», ce récit n'incite évidemment pas à l'optimisme. Sans spoiler l'issue, le récit implacable rappelle certains romans et films de SF des années 1960 et 1970 aux thématiques proches (surpopulation, aliénation…), comme «Soleil vert», «Les monades urbaines» ou encore «L'âge de cristal».

Une noirceur assumée, qui a convaincu Lloyd Chéry de retravailler le texte initial pour en faire un scénario de BD. Véritable bible ambulante du domaine, ce journaliste spécialisé en SF, rédacteur en chef adjoint du magazine Métal Hurlant, aurait pu choisir mille autres histoires à adapter pour sa première expérience du genre. Mais les thématiques développées dans la nouvelle ont résonné en lui et il s'est jeté à l'eau avec l'aide des éditions Casterman. «Il nous a fallu 18 mois pour réaliser l'album, mais le processus global a été encore plus long», nous a expliqué ce stakhanoviste, également auteur d'un mook à succès consacré à la saga Dune.

Et voila, je réalise mon rêve d'ado, à bientôt 35 ans, de scénariser ma première BD de SF. Ce fut long mais ça valait la peine d'être patient.



Découvrez Vertigéo, une dystopie de 136 pages chez @CastermanBD :) Tous en librairie et merci à ceux qui soutiendront cette aventure. pic.twitter.com/iHF40VhKzP

— Lloyd Chéry (@LloydChery22) May 15, 2024

Pour faire le grand saut avec lui, Lloyd a choisi de travailler avec Amaury Bündgen, un dessinateur de talent, qui n'est pas un inconnu non plus. Venu à la BD à titre professionnel sur le tard, le quadragénaire a réalisé trois albums à un rythme effréné depuis ses débuts chez Casterman avec «Ion Mud», en 2021. Un album salué par la critique et le public où, là aussi, il abordait le destin d'un homme seul face à une structure impitoyable. Spécialiste du noir et blanc, maître des clairs-obscurs et des enfers architecturaux, son dessin se prête à merveille à ce récit déshumanisant au possible.

De là à dire que Lloyd et Amaury semblaient taillés pour travailler (avec bonheur) ensemble, il n'y a qu'un pas que nous nous autorisons à franchir. Avec «Vertigéo», le duo pousse le lecteur dans le vide, appuie où ça fait mal en pointant du doigt nos paradoxes, et on en redemande.

Vertigéo, de Lloyd Chéry, Emmanuel Delporte et Amaury Bündgen, éd. Casterman, 22 €