Le chef d'orchestre américain James Levine est mort à l'âge de 77 ans

Le chef d'orchestre et pianiste américain James Levine est mort le 9 mars dernier, à l’âge de 77 ans. Une disparition qui intervient trois ans après un scandale d'abus sexuels qui avait mis fin à sa carrière, ternie définitivement malgré quarante ans à la direction musicale du Metropolitan Opera de New York.

James Levine est mort de «causes naturelles» à Palm Springs, en Californie, a indiqué mercredi son médecin de longue date, Len Horovitz, à l’AFP, confirmant une information du New York Times.

Nommé directeur musical du Metropolitan Opera en 1976, le natif de Cincinnati aura transformé l'institution, au point de l'inscrire parmi les grands opéras du monde alors qu'elle était déconsidérée jusqu'ici. Tout en faisant honneur aux classiques du répertoire, il a fait entrer au programme des œuvres contemporaines, qui n'avaient pas droit de cité, ainsi que des compositeurs délaissés.

Avec son épaisse chevelure bouclée, ses lunettes cerclées de métal, son style expressif et sa personnalité extravertie, James Levine s'était imposé comme l'une des figures les plus reconnaissables du monde de la musique classique. Au total, il aura dirigé l'orchestre du Met plus de 2.550 fois.

Accusé d'abus sexuels

Mais il aura connu une série de problèmes de santé à partir de 2006, d'une blessure à l'épaule consécutive à une chute sur scène à une insuffisance rénale en passant par une hernie discale. En 2016, il avait accepté de renoncer à la direction musicale du Met, atteint par la maladie de Parkinson, qui l'handicapait depuis de nombreuses années.

Il demeurait néanmoins directeur musical honoraire, jusqu'à sa suspension, en décembre 2017, après la publication de témoignages l'accusant d'abus sexuels dans le New York Times et le New York Post. Les deux quotidiens évoquaient le cas d'un homme accusant le chef d'orchestre d'attouchements à partir de 1985, alors qu'il n'avait que 15 ans, jusqu'en 1993.

Trois autres hommes ont également affirmé publiquement avoir été agressés sexuellement par James Levine, même s'il n'a pas été poursuivi au pénal. En mars 2018, le Met avait publié les conclusions de son enquête, qui confirmait l'existence de «preuves crédibles» que le musicien s'était bien livré «à du harcèlement et à un comportement abusif sexuellement».

L'opéra avait alors mis fin à toutes les fonctions qu'occupaient encore James Levine au sein de l'institution. C'est le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin qui lui a succédé à la direction musicale du Met, à la rentrée 2018.