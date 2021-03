Paris : 20 statues de Philippe Geluck installées sur les Champs-Elysées

Pas moins de 20 statues en bronze – représentant la célèbre figure du Chat de Philippe Geluck – vont être installées sur les Champs-Elysées (8e), à Paris, ce mercredi 24 mars. Une exposition de «poésie surréaliste» comme l'explique le célèbre dessinateur belge.

«C’est en revoyant des images de l’exposition Botero sur les Champs-Élysées (1992) que je me suis dit que Le Chat s’y sentirait bien, lui aussi», a expliqué Philippe Geluck, ironisant sur la ressemblance entre les personnages du sculpteur colombien et son célèbre Chat. «Le Chat est pas mal enveloppé non plus», a-t-il admis.

Installées à partir de ce mercredi, vingt sculptures monumentales en bronze de Philippe Geluck éliront donc domicile sur la «plus belle avenue du monde», pour un peu plus de deux mois. Mesurant 2,70 m de haut, chacune d'entre elles «met en scène le Chat dans différentes représentations humoristico-poético-délirantes», promettent les organisateurs de l'événement.

«Une certaine poésie surréaliste»

«A travers ces vingt pièces, j’espère apporter au public de la joie, du rire et une certaine poésie surréaliste que nous affectionnons en Belgique», confie le dessinateur. L'exposition – qui aurait dû avoir lieu au printemps dernier, annulée à l'aube du tout premier confinement – sera finalement inaugurée ce vendredi 26 mars.

Elle s'achèvera le 9 juin prochain, pour laisser partir les oeuvres pour «un grand tour de France et d'Europe» qui durera plusieurs années. Et au terme de son périple, l’exposition reviendra à Bruxelles où elle sera installée au Parc Royal, non loin du futur Musée du Chat et du dessin d'humour, qui doit ouvrir en 2024.

A noter qu'en parallèle, une exposition «making-of» – conçue telle «une immersion dans les coulisses de cette épopée artistique» – est organisée à la Galerie Huberty & Breyne, avenue de Matignon (8e), à Paris. Là, jusqu'au 5 juin, des dessins préparatoires ayant servi à la réalisation des sculptures ainsi que certains bronzes au format original seront exposés au public.