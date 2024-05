Pédophilie à Hollywood : l'ancien enfant star Corey Feldman se souvient d'un échange «choquant»

Corey Feldman, ancien enfant star, dit avoir vécu comme «un couteau planté dans le cœur» la remarque d’une célèbre animatrice, lors d’une émission durant laquelle il avait eu le courage de dénoncer les actes pédophiles ayant cours à Hollywood.

Une douleur immense sur un traumatisme insondable. Corey Feldman, ancien enfant star d’Hollywood, vu notamment dans le film culte les Goonies, est récemment revenu sur la phrase assassine que Barbara Walters lui avait adressée un jour sur le plateau de The View en 2013, où il était venu dénoncer les violences sexuelles sur les enfants dans l’industrie du cinéma.

La journaliste avait osé l'accuser ce jour-là «de nuire à toute une industrie». «C'était comme un couteau dans le cœur», a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. «C'était choquant pour moi de voir que quelqu'un que j'admirais tant puisse être si sourde et complètement hors de propos», a-t-il confié.

Une mise en garde nécessaire

La star de «Stand by Me» était venue sur le plateau de The View pour promouvoir ses mémoires, «Coreyography», dans lesquels il détaillait les abus sexuels que lui et son meilleur ami Corey Haim (décédé en 2010) avaient subis alors qu'ils travaillaient dans l'industrie du divertissement. «Je dis qu'il y a des gens qui ont fait ça à moi et à Corey, qui travaillent toujours, ils sont toujours là-bas, et ils font partie des personnes les plus riches et les plus puissantes du secteur, et ils ne veulent pas que je dise ce que je dis en ce moment», avait-il déclaré aux co-animateurs. «Êtes-vous en train de dire que ce sont des pédophiles et qu'ils sont toujours dans ce métier ?», lui avait demandé Barbara Walters, ce à quoi il avait répondu «oui».

Il avait mis en garde les parents d'enfants artistes, les invitant à la méfiance, à ne pas se lancer dans le métier «avec naïveté». C'est là que Barbara Walters, au lieu de lui prêter l’oreille attentive et bienveillante à laquelle devrait avoir droit toute victime, lui avait alors asséné cette phrase immonde : «Vous portez atteinte à toute une industrie.»