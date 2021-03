«Music» de Sia : le premier film de la chanteuse disponible en VOD

Après avoir essuyé de nombreuses critiques notamment concernant le casting, le premier film de Sia, «Music», est disponible en VOD dès ce lundi sur plusieurs plates-formes. Une comédie musicale colorée et pleine de vie malgré un sujet grave : l’autisme.

«Music», du nom de son héroïne, raconte l’histoire d’une jeune fille autiste, qui après avoir perdu subitement sa grand-mère qui veillait sur elle, voit sa demi-sœur Zu, interprétée par l’actrice Kate Hudson, devenir sa tutrice. Cette dernière, qui vient de sortir d’une cure de désintox, se rend vite compte qu’elle est dépassée par la situation et tente de trouver de l’aide auprès d’Ebo (Leslie Odom Jr.), un voisin bienveillant.

«Le personnage (de Music) est inspiré d’un jeune garçon autiste que j’ai rencontré lors d’une réunion d’Alcooliques Anonymes. Sa mère était l’interprète en langue des signes de la réunion et elle n’avait pas les moyens de le faire garder. Elle l’amenait donc avec elle tous les dimanches et j’ai fini par créer un lien particulier avec lui. Un jour, elle a demandé «qui l’aimera quand je ne serai plus là ?», et c’est comme ça qu’a débuté l’histoire (du film)», a expliqué Sia lors d’une visioconférence organisée il y a quelques semaines.

Nommé dans les catégories «meilleure comédie ou comédie musicale» et «meilleure actrice» pour Kate Hudson à la dernière cérémonie des Golden Globes, ce premier long-métrage de la chanteuse et réalisatrice australienne, oscillant entre comédie et drame, est entremêlé de séquences dansées et musicales qui emporteront les téléspectateurs dans l’univers joyeux et onirique de l’interprète du tube «Chandelier».

«J’avais déjà réalisé des clips musicaux, donc je pensais naïvement que faire un film serait comme faire un très long clip. Je n’avais même pas pensé au fait que la plupart des réalisateurs se contentent de réaliser le film sans aider à concevoir les costumes et à écrire les chansons. Mais j’ai adoré. Même lorsqu’on rencontrait des difficultés, les surmonter, c’était comme résoudre un puzzle», a raconté Sia.

Un «puzzle» qui aura tout de même causé de nombreux problèmes à l’artiste. Cette dernière a en effet été critiquée pour avoir choisi la jeune comédienne et danseuse Maddie Ziegler pour jouer le rôle d'une autiste, alors qu’elle ne souffre d’aucun trouble. De plus, Hannah Marshall, à l’initiative d’une pétition qui demande l'annulation de la sortie de «Music», regrette que le film véhicule des stéréotypes. «(Ils] sont utilisés tout au long de la bande-annonce, et les visuels donnent la nausée aux personnes autistes qui auraient voulu voir le film. C'est extrêmement offensant pour moi et pour les autres personnes autistes», a-t-elle écrit. Des scènes, dans laquelle la technique de contention, jugée dangereuse, est visible, ont aussi été la cible d’attaques par toute la communauté.

Si ce premier long-métrage ne passera pas par la case cinéma et est accessible depuis son salon, les musiques qui le composent comme «Courage to change», «Hey Boy», «1+1», et «Miracle», sont à retrouver dans l’album «Music».