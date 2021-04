La véritable histoire de Charles Sobhraj, qui a inspiré la série «Le Serpent»

Dans «Le Serpent», mini-série mise en ligne par Netflix le 2 avril, Tahar Rahim incarne Charles Sobhraj, tueur en série français. Au cours des huit épisodes, les spectateurs suivent l'histoire vraie de celui qui, dans les années 1970, a commis une série de meurtres en Asie.

Né en avril 1944 à Saïgon, Charles Sobhraj a obtenu la nationalité française lorsqu'après le divorce de ses parents, sa mère s'est remarié avec un militaire français et s'est installée à Marseille. Après une adolescence jalonnée de différents délits et escroqueries, celui que l'on appelait «le serpent» a quitté la France pour l'Asie.

Aussi folle qu’elle puisse être, cette histoire est vraie.





La mini-série “Le Serpent”, avec Tahar Rahim, le 2 avril. pic.twitter.com/9eE3fW5TaL — Netflix France (@NetflixFR) March 11, 2021

La série de Netflix se concentre plus particulièrement sur son séjour en Thaïlande en 1975 où, se présentant comme un négociant en pierres précieuses, il a drogué, volé et tué au moins une douzaine de jeunes touristes, avec l'aide de sa compagne de l'époque, Marie-Andrée Leclerc. Ce tueur en série a fait d'autres victimes au Népal et en Inde. Au total, Charles Sobhraj aurait commis une vingtaine d'assassinats.

L'intrigue s'intéresse également au rôle d'Herman Knippenberg, l'employé de l'ambassade des Pays-Bas en Thaïlande qui, le premier, s'est inquiété des agissements du couple, presque insaisissable. Le titre de la série reprend le surnom attribué à l'époque à Charles Sobhraj : on l'appelait «le serpent» en référence à sa capacité à échapper à la police.

Arrêté en 1976 après avoir tenté de droguer un groupe de touristes dans un hôtel de New Delhi, le couple est condamné à 12 ans de prison pour lui et 6 ans pour elle. Par la suite, la sentence de Charles Sobhraj a été rallongée après qu'il a tenté de s'évader en administrant des bonbons aux somnifères à ses gardiens.

Libéré en 1997, «le serpent» est revenu en France quelques années avant de se rendre au Népal, en 2003. Une erreur puisqu'il y était toujours soupçonné d'un double meurtre, commis en 1975. Reconnu dans la rue, le tueur en série a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Bientôt âgé de 77 ans, Charles Sobhraj s'y trouve toujours, purgeant sa peine.