100 ans du Parti communiste chinois : les salles de cinéma doivent diffuser des films de propagande

Le 1er juillet prochain, le Parti communiste chinois fêtera ses 100 ans. Et il entend bien le faire savoir. Les salles de cinéma du pays, rouvertes depuis la pandémie, ont l’obligation de diffuser des films de propagande au moins deux fois par semaine. Et cela jusqu’à la fin de l’année.

Selon le magazine Variety, les salles appartenant à National Arthouse Film Alliance, supervisée par le gouvernement et regroupant près de 5.000 établissements, sont dans l’obligation quant à elles de diffuser des œuvres de propagande au moins cinq fois par semaine.

Ces productions sont «étroitement axées sur les thèmes de l'amour du parti, de l'amour de la nation et de l'amour du socialisme. (…) Elles font l'éloge du Parti, de la patrie, de son peuple et de ses héros», a rappelé l’Administration nationale du cinéma dans un communiqué officiel.

Parmi les films projetés notamment ce mois-ci, les spectateurs qui ont eu la joie de voir rouvrir les salles, pourront apprécier, entre autres, «The Red Detachment of Women» (1960), «Heroic Sons and Daughters» (1964), ou encore «Battle of Xiangjiang River» (2017).

Les distributeurs et exploitants doivent s’assurer du bon déroulement des projections dont le but est de promouvoir l’idéologie du président, et d’attirer un large public en proposant notamment des tarifs préférentiels. Toujours selon Variety qui rapporte les propos de l’Administration nationale, les membres du Parti devront aussi être conviés et participer «activement».