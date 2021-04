Clara Luciani : la chanteuse revient avec le titre «Le reste»

La chanteuse Clara Luciani a annoncé la sortie d’un nouvel album, baptisé «Cœur», le 11 juin prochain. Mais ses fans peuvent d’ores et déjà découvrir le premier single «Le reste», dévoilé ce vendredi.

Un morceau que l’interprète de «La Grenade» a souhaité «dansant et funky» pour apporter un peu de bonheur à tous ceux qui l’écoutent, et leur faire oublier la crise sanitaire qui paralyse le monde depuis des mois. Comme elle l’explique dans un communiqué officiel, Clara Luciani a souhaité faire de son album «une ode au déconfinement, à la chaleur humaine, à la recherche du plaisir afin de triompher de la morosité ambiante».

Et pour y parvenir, la chanteuse n’a pas hésité à faire appel à des musiciens et producteurs comme Breakbot, Sage ou Pierrick Devin, et a voulu des décors ensoleillés pour mettre en scène ses compositions.

Le clip de la chanson «Le reste» - qui sera mis en ligne ce vendredi à partir de 16h30 sur les différentes plates-formes - a été tourné à Sanary-sur-Mer, dans le Sud-est de la France là où Clara Luciani a ses racines. Des couleurs, des sourires et des chorégraphies dignes des célèbres comédies musicales de Jacques Demy.

Après un premier album «Sainte-Victoire» en 2018, couronné de succès et qui lui a valu deux Victoires de la Musique, Clara Luciani ne cache pas son envie de retrouver la scène et de défendre les nouveaux titres de son disque «Cœur». Assurément, de l'amour, elle en a à revendre.