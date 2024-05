Diddy : une 6e femme porte plainte pour viol contre le rappeur

Le rappeur Diddy fait face à une nouvelle plainte d'une femme, affirmant avoir été violée à quatre reprises par l’artiste à New York, dans les années 1990 et au début des années 2000.

La débâcle se poursuit. April Lampros a déposé plainte contre Sean «Diddy» Combs, le jeudi 23 mai, l'accusant de l'avoir violée à quatre reprises à New York, dont une fois impliquant sa défunte ex-compagne Kim Porter, et une autre fois lorsqu'il était en couple avec Jennifer Lopez, a rapporté le Daily Mail.

Dans la plainte déposée, la victime présumée a expliqué être étudiante au «Fashion Institute of Technology» lorsque Diddy s'est proposé comme mentor. Le premier viol aurait eu lieu en 1995, après une rencontre dans un bar de New York, où le musicien l'aurait incitée à boire de l'alcool, l'a rendant «bizarre» après quelques gorgées, avant d'être ensuite emmenée dans un l'hôtel.

Diddy s'est alors jeté sur la jeune femme qui se trouvait sur le lit dans une chambre et a commencé à l'embrasser de force, selon son témoignage. April Lampros a allégué que, malgré ses supplications et son état de malaise, Diddy l'a déshabillée et a abusé d'elle. Après l'incident, l'homme aurait tenté de la reconquérir en lui envoyant des cadeaux, des cartes et des fleurs.

Une enquête pour trafic sexuel et de plusieurs poursuites pour viol

La plainte a détaillé également une troisième agression sexuelle en 1996, impliquant Kim Porter, la compagne de l'artiste à l'époque, au cours de laquelle il aurait forcé la présumée victime à consommer de l'ecstasy et avoir des relations sexuelles avec sa défunte ex-petite amie dans son appartement à Manhattan.

April Lampros a déclaré qu'un autre viol s'était produit à la fin de l'année 2000 ou au début de l'année 2001, période pendant laquelle le rappeur était «impliqué dans une relation très médiatisée avec Jennifer Lopez». Des informations ultérieures de février 2001 avaient indiqué que le couple s'était séparé en raison de l'infidélité de Diddy.

Des années après la rupture entre eux, la jeune femme a appris que Diddy les avait enregistrés en train d'avoir des relations sexuelles à son insu, et qu'il avait montré l'enregistrement à d'autres personnes.

Ces nouvelles accusations surviennent quelques jours après que Crystal McKinney, une ancienne mannequin, a également poursuivi Diddy en justice, l'accusant de l'avoir droguée en 2003. Diddy fait actuellement l'objet d'une enquête pour trafic sexuel et de plusieurs poursuites pour viol.