Enchères : le premier épisode de Superman bat un nouveau record de vente

C'est sans doute le plus iconique de tous les comics. Premier superhéros d'une longue série à apparaitre sur papier dans le volume 1 de la revue américaine Action Comics, Superman fait désormais le bonheur des sites de ventes aux enchères. Cette fois, l'exemplaire a été attribué pour le montant colossal de 3,25 millions de dollars, soit 2,74 millions d'euros.

Vendu 10 cents à sa sortie en 1938 - l'équivalent de 2 dollars actuels - et trainant une mauvaise réputation auprès des parents, cet exemplaire original et conservé en très bon état vaut désormais de l'or, et devrait encore gagner en valeur eu égard à sa raréfaction. Son contenu avait été inventé par Jerry Seigel et Joe Shuster.

On estime en effet à une petite centaine désormais le nombre d'exemplaires encore en circulation et n'ayant pas chèrement trouvé preneur, pour un tirage d'origine de 200.000 exemplaires. La vente a été réalisée par le site d'enchères en ligne ComicConnect.com la semaine passée, et bat tout juste le précédent record, déjà attribué à la vente sur eBay d'un de ces numéros collectors, fixé à 3,2 millions de dollars, en 2014.

Seul Superman passe la barre des 3 milions de dollars

Déjà vendu deux fois précédemment, dont la dernière à 2 millions de dollars, cet exemplaire-ci frappe par la qualité de sa conservation. « Sans compter que ce livre a lancé le genre du super-héros, qui appartient pleinement à notre culture », précise Vincent Zurzolo, responsable du site ComicConnect.com, avant d'ajouter qu'«Il n’y a pas de bande dessinée qui ait plus de valeur que Action Comics #1».

C'est en effet la deuxième fois seulement - à chaque fois pour superman - qu'un exemplaire de bande dessinée est vendu plus de 3 millions de dollars dans l'histoire des enchères.