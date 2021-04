Vax Live : Selena Gomez, Jennifer Lopez, Foo Fighters… ces stars qui participeront au concert caritatif

De la musique pour récolter des fonds pour la vaccination contre le Covid-19. De nombreux artistes comme la chanteuse J-Lo ou le groupe Foo Fighters se produiront à l'occasion du concert solidaire «Vax Live», organisé le 8 mai prochain.

Présenté par la chanteuse, actrice et productrice américaine Selena Gomez, ce show réunira également des stars comme le Colombien J.Balvin, Eddie Vedder ou encore le groupe H.E.R.

We are so excited to announce #VaxLive: The Concert to Reunite the World, hosted by @selenagomez! Together, we'll call for equitable COVID-19 vaccine distribution for all and watch performances from the world’s biggest stars! Tune in Saturday, May 8: https://t.co/x2FOKjSy8G pic.twitter.com/RUqNMol7qC — Global Citizen (@GlblCtzn) April 13, 2021

Ce grand rendez-musical enregistré au SoFi Stadium de Los Angeles, sera diffusé dans la soirée sur les chaînes américaines ABC, CBS et Fox, et disponible en streaming sur YouTube et iHeartMedia. Cet événement, qui s’apparente au gala «One World : Together At Home» lancé l’an dernier par Lady Gaga pour soutenir le personnel soignant, a lui aussi été initié par Global Citizen. Les fans français pourront le suivre à partir de 2h du matin, décalage horaire oblige.

«"Vax Live : The Concert to Reunite the World" réunira des artistes, des personnalités du monde du spectacle, des dirigeants mondiaux et d'autres pour garantir une distribution équitable des vaccins à travers le monde, lutter contre la réticence à la vaccination contre la COVID-19 et célébrer un avenir rempli d'espoir», peut-on lire sur le site de l’organisation internationale.