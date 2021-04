D'Artagnan et les Trois Mousquetaires : le dessin animé culte adapté sur grand écran (VIDEO)

Adapté de la série animée culte des années 1980, «D’Artagnan et les Trois Mousquetaires» sortira au cinéma le 11 août prochain. Un premier teaser a été mis en ligne ce jeudi.

Alors que l’œuvre d’Alexandre Dumas va prochainement donner lieu à un long-métrage de Martin Bourboulon, qui réunira un casting cinq étoiles (François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel, Romain Duris…), elle a aussi séduit les enfants il y a près de quatre décennies grâce à ce dessin animé, qui fut notamment diffusé dans l’émission phare «Club Dorothée».

© Starinvest Films France

Dans ce programme, D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis prenaient vie sous la forme d’animaux.

Et ces animaux seront de retour sur grand écran et en 3D pour le plus grand plaisir des fans nostalgiques. Avec pour générique, l’inoubliable thème imaginé par Jean-Jacques Debout.