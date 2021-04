Oscars : pourquoi la cérémonie de 2011 animée par Anne Hathaway et James Franco est considérée comme la pire de l'Histoire

Alors que la 93e édition des Oscars doit se tenir dans la nuit de dimanche à lundi, dont la présentation sera assurée par 15 comédien(-ne)s, il est temps de revenir 10 ans en arrière sur le naufrage d’Anne Hathaway et James Franco.

Leur performance sur la scène des Oscars fut tellement gênante que cette édition 2011 de la cérémonie est aujourd’hui perçue comme étant la pire de l’Histoire. Dès l’introduction, les téléspectateurs pouvaient déjà sentir que la soirée allait être longue. Très longue.

«Je regarde la cérémonie des Oscars depuis la fin des années 1950, et je n’ai jamais rien vu d’aussi affligeant et ennuyeux (…). Une parfaite association de présentateurs incompétents, d'auteurs nullissimes, et de moments gênants», avait écrit à l’époque un journaliste du New York Post.

Le site américaine The Ringer a fêté ce dixième anniversaire très spécial en retraçant le naufrage depuis les coulisses, et en donnant la parole aux auteurs qui étaient justement en charge d’écrire les dialogues pour Anne Hathaway et James Franco.

«C’était un peu le rendez-vous galant le plus gênant de l’histoire entre le gars le plus populaire du lycée et l’adorable majorette du camp d’été. C’est un des moments les plus sombre de ma carrière d’auteur », révèle David Wild. James Franco déguisé en Marylin Monroe, Anne Hathaway qui chante une chanson des Misérables à Hugh Jakman avant de faire des références à son rôle de Wolverine dans X-Men pour lui signifier son admiration, etc. cette soirée des Oscars est un immense moment de gêne pour les deux présentateurs.

Mais selon David Wild, le choix de James Franco a été une erreur. Premièrement, c’est Justin Timberlake qui était pressenti, mais qui a finalement décliné. Deuxièmement, la relation entre James Franco et Anne Hathaway était, selon les organisateurs, particulièrement tendue en coulisses. La raison ? Elle était à fond. Lui prenait ça à la rigolade.

Deux personnalités à l'opposée

«Anne Hathaway est arrivée motivée à 110% et prête à tout donner. Et James était un mec sympa, mais il donnait souvent l’impression qu’il venait de se réveiller de sa sieste. C’est un peu comme si vous invitiez deux personnes pour une partie de tennis, l’un s’apprête à jouer comme s’il allait disputer l’US Open, tandis que l’autre se pointe en jeans et pense jouer quelques balles», explique Jordan Rubin, qui travaillait sur l’organisation de la soirée.

«A l’époque déjà, je m’étais dit que cela ressemblait à un choix que ferait une personne cherchant à rassembler deux visages incontournables de la pop-culture en pensant que cela plairait à la jeune génération, mais sans avoir pensé à leur véritable alchimie sur scène», explique la comédienne Megan Amram, qui était en charge de travailler sur l’événement.

