«Downton Abbey 2» : la suite du film sortira pour Noël

Un deuxième film inspiré de la série britannique à succès «Downton Abbey» sortira le 22 décembre prochain, selon les producteurs. Le casting d’origine sera de retour avec de nouveaux venus.

La première adaptation au cinéma sortie en 2019 avait attiré les foules en salles. Cette suite dont l’intrigue n’a pas encore été dévoilée mais qui est écrite par le créateur et le scénariste de la série Julian Fellowes, est actuellement en cours de tournage avec les acteurs emblématiques : Maggie Smith, Laura Carmichael, Jim Carter, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery et Hugh Bonneville.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining!





