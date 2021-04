Après «The Father», Florian Zeller «très heureux» de diriger Laura Dern et Hugh Jackman dans «Le fils»

Alors qu’il est en lice aux Oscars 2021 avec six nominations pour son premier long-métrage «The Father», le réalisateur français Florian Zeller s’apprête à tourner son nouveau film, adapté de sa pièce «Le fils», avec les stars Laura Dern et Hugh Jackman.

Le dramaturge qui a d’ores et déjà récolté de nombreuses récompenses pour sa première réalisation avec Olivia Colman et Anthony Hopkins, semble ne plus pouvoir se passer du cinéma. Interrogé dans la nuit de dimanche à lundi devant les locaux de Canal+, à Boulogne-Billancourt, où les nommés français attendent sagement (Covid oblige) de connaître le verdict de l’Académie, Florian Zeller est revenu sur sa joie de faire tourner deux grandes stars du 7e art.

On croise très fort les doigts pour le Français Florian Zeller, nommé six fois dès son premier film ("The Father") #Oscars pic.twitter.com/sluv7azS2L — CANAL+ (@canalplus) April 25, 2021

«J’ai travaillé avec des acteurs que j’aime tout particulièrement que sont Laura Dern et Hugh Jackman. Je suis très heureux de commencer le tournage dans pas très longtemps», a-t-il confié.

Dernière pièce d’une trilogie qui se compose aussi de «La mère» (2010) et «Le père» (2012), «Le fils», qui va donc connaître une adaptation cinématographique, raconte l’histoire de Nicolas, 17 ans, qui vit chez sa mère et, à la surprise générale, n’est pas retourné au lycée depuis trois mois. L'ado dépressif décide de partir chez son père, lequel a refait sa vie et vient d’avoir un nouvel enfant. Sa venue va bouleverser cette famille recomposée.

Les rôles des parents seront tenus par Laura Dern et Hugh Jackman, inoubliable interprète de Wolverine.