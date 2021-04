Oscars 2021 : Glenn Close applaudie pour son twerk endiablé

Si elle n’a pas gagné dimanche l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Glenn Close n’est pas restée pour autant dans l’ombre de cette 93e cérémonie. Contre toute attente, elle s’est lancée dans une danse applaudie par tous.

Il s’agissait de la huitième nomination pour la comédienne de 74 ans, qui n’a pas réussi à séduire l’Académie des Oscars avec son rôle de grand-mère dure et attachante dans «Une ode américaine» de Ron Howard.

On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan #Oscars pic.twitter.com/H0DQ0edMdg

— CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021