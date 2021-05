La cérémonie des Molières 2021 définitivement annulée

Rendez-vous l’année prochaine. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Molières, qui se tient traditionnellement en mai, n’aura pas lieu. C’est ce qu’a confirmé France Télévisions, diffuseur historique de la cérémonie, ce mardi 11 mai.

«Nous avons dû renoncer cette année à la cérémonie des Molières», a annoncé dans un dossier de presse Michel Field, directeur culture et spectacles vivants du groupe public. Il a toutefois assuré que ce rendez-vous culturel serait de retour en 2022. Une année importante puisqu’elle marque les 400 ans de la naissance de Molière.

A la place de la cérémonie - déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines malgré les espoirs du président de l’Association des Molières Jean-Marc Dumontet, qui souhaitait éviter ce scénario - le groupe France Télévisions va programmer cinq soirées spéciales consacrées au théâtre.

sept pièces diffusées sur cinq jours

Du 31 mai au 4 juin, sept pièces seront ainsi mises à l’honneur. « 7 ans de réflexion », captée au théâtre des Bouffes Parisiens ouvrira le bal sur France 3. « Papy fait de la résistance », signée Martin Lamotte et Christian Clavier suivra, et sera diffusée le 1 er juin sur France 2. La plate-forme France.tv proposera de son côté le 2 juin « Les Chatouilles ou la danse de la colère », d'Andréa Bescond et Eric Métayer, texte fort lauréat du Molières du « seul en scène » en 2016.

La Comédie-Française sera également célébrée lors de deux soirées. Quatre des pièces de la troupe seront diffusées : « Roméo et Juliette » et « Le Petit-Maître corrigé » le 3 juin sur Culturebox, puis « Fables » et « Fanny et Alexandre », le 4 sur France 5.

Le public pourra quant à lui retrouver les salles de spectacle à partir du 19 mai, date à laquelle les théâtres pourront rouvrir, avec une jauge restreinte à 35 % dans la limite de 800 personnes en intérieur et un couvre-feu fixé à 21 h. Une jauge qui sera élargie à 65 % et un couvre-feu décalé à 23 h dès le 9 juin, permettant ainsi la séance du soir. Ces contraintes seront levées le 1er juillet.