Le célèbre poème d’Amanda Gorman pour l'investiture de Joe Biden enfin traduit en français

Amanda Gorman avait ému le monde entier lors de l’investiture du président américain Joe Biden, en janvier 2021, grâce à la lecture de son poème « La colline que nous gravissons », dont la traduction française est parue ce mercredi 19 mai 2021.

Ce sont les éditions Fayard, qui font paraître le texte-événement de la jeune poétesse américaine de 23 ans. La traduction française de ce poème, écrit d’une traite après l’assaut meurtrier du Capitole par des partisans de Donald Trump quelques jours avant l'investiture offcielle de Joe Biden, et appelant à l’espoir et à l’unité, a été confiée à l’autrice-compositrice et interprète Lous and the Yakuza.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai eu l’incroyable opportunité de traduire la poésie d’Amanda Gorman et l’avant-propos d’Oprah Winfrey », a déclaré la chanteuse dans un post Instagram.

La Colline que nous gravissons, Amanda Gorman, éd. Fayard, 64 pages, 8€