Les Éternels : ce que nous apprend la bande annonce du film événement de Marvel

La première bande annonce du film événement «Les Éternels» vient d’être dévoilée par Marvel. Et elle contient des informations potentiellement capitales en vue de la Phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Universe, ndlr).

Mis en image par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, Les Éternels suit une race d’êtres immortels arrivés sur Terre il y a plusieurs milliers d’années. «Pendant tout ce temps, nous ne sommes jamais intervenus. Jusqu'à aujourd'hui», peut-on entendre dans la bande annonce. Comment ces personnages vont-ils intégrer le monde des Avengers ? Où étaient-ils au moment où Thanos menaçait de supprimer 50% de la vie dans l’Univers ? Quel sera leur rôle à l’avenir ? Cette bande annonce ne donne pas toutes les réponses, évidemment. Mais elle permet toutefois de glaner quelques indices importants.

Les Éternels sont présents, mais invisibles

C’est sur le morceau The End of The World de Skeeter Davis qu’on découvre l’arrivée des Éternels sur Terre, à bord d’un vaisseau massif, face à une tribu d’hommes préhistoriques. On entend ensuite la voix d’Ajak (Salma Hayek) expliquer qu’ils ont «observé, guidé, et aidé » les progrès de l’Humanité, notamment en leur enseignant les rudiments de l’agriculture, ou encore l’architecture. Ajak précise que les Éternels n’ont jamais interféré dans l’histoire de l’Humanité, mais on comprend également que son évolution au fil des âges n’aurait pas été la même sans qu’ils ne soient là pour tirer les ficelles en arrière-plan.

Les Éternels connaissent l’existence des Avengers

A la fin de la bande annonce, le personnage Sprite – incarné par Lia McHugh – se demande qui va prendre la tête des Avengers maintenant que «Captain America et Iron Man ne sont plus là». Ce qui indique que les Éternels n’ignorent rien de leur présence sur Terre. Mieux encore, dans la version originale, Sprite précise «Captain Rogers» - et non Captain America – ce qui laisse penser qu’ils savent également que Sam Wilson a repris le flambeau.

C’est alors qu’Ikaris (Richard Madden) suggère de prendre lui-même la tête des Avengers. Ce qui provoque l’hilarité générale autour de la table. Cela indique deux choses : les Éternels n’ont pas – au premier abord – la volonté de s’immiscer directement dans la vie des humains. Mais que cette idée pourrait, potentiellement, changer dans un avenir plus ou moins proche. Comment et pourquoi décideraient-ils de révéler leur existence aux yeux du monde ? Cela reste un mystère.

Un événement marquant va forcer les Éternels à sortir de leur réserve

Dans les comics, les Éternels se retrouvent opposés aux Deviants, eux aussi une espèce dotée de superpouvoirs au physique repoussant. Dans la bande annonce, il est possible de percevoir quelques images de ces antagonistes, notamment quand Kingo (Kumail Nanjiani) est aperçu en train de glisser sous un étrange monstre noir, ou quand un groupe de fermiers aux yeux blancs se mettent à pointer leurs armes dans une même direction. Les Deviants pourraient contraindre les Éternels à intervenir malgré leur volonté de rester dans l’ombre.

Sersi, le Chevalier Noir, autres surprises

La bande annonce permet de comprendre le rôle central du personnage de Sersi – incarné par Gemma Chan – dans le film. C’est elle que l’on voit s’émerveiller lors de l’arrivée des Éternels sur Terre. On la voit également traverser les époques, dans les bras d’Ikaris. On l’aperçoit également en présence de Dane Whitman (Kit Harington), alias le Chevalier Noir, dont la relation avec Sersi dans les comics est incroyablement riche.

On peut se demander si le film prendra le temps de révéler l’origine des Éternels. Dans les comics, on apprend qu’ils ont été créés par les Célestes (qui ont également créé les Deviants). Leur existence a déjà été évoqué dans Les Gardiens de la Galaxie. Le film Les Éternels pourrait permettre à Marvel d’en dévoiler un peu plus sur ces entités cosmiques dotées de pouvoirs qui dépassent l’imagination.