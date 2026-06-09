«The Dog Stars» : une plongée post-apocalyptique dans la bande-annonce du nouveau film de Ridley Scott

Attendu au cinéma le 26 août prochain, le nouveau film de Ridley Scott, «The Dog Stars», dont la bande-annonce a été dévoilée ce mardi, plonge les spectateurs dans un monde frappé par une pandémie.

Alors que Steven Spielberg signe son grand retour à la science-fiction avec «Disclosure day» en salles ce mercredi, Ridley Scott, 88 ans, dévoilera le 26 août prochain son long-métrage, «The Dog Stars», à l’univers post-apocalyptique.

Ce thriller, dont la bande-annonce a été mise en ligne ce mardi 9 juin, a pour décor un futur proche où une pandémie a décimé la société américaine. «Le pilote Hig vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond (de cet homme) l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé», peut-on lire dans le synopsis.

Long-métrage très attendu, «The Dog Stars» compte au casting les acteurs Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin.