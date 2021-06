Les meilleurs coffrets films du mois de juin 2021

Encore de belles sorties vidéo, alors que l'été approche à grands pas. Des classiques, des blockbusters efficaces, des pépites méconnues… Il y a de quoi se faire un festin de cinéma avant de partir en vacances.

«Le dernier métro»

Deneuve, Depardieu, Truffaut… Devant ou derrière la caméra, «Le dernier métro» distille un parfum d'exception. Sorti en 1980, le film est une des dernières œuvres du maître français. D'une justesse absolue, ce portrait de la France occupée émeut, avec en toile de fond le combat d'un théâtre pour continuer à exister malgré l'ignominie ambiante. Pour la sortie de cette nouvelle édition, riche en bonus exclusifs, les fans sont choyés. Plusieurs types de coffrets sont d'ailleurs disponibles sur la boutique de l'éditeur Carlotta, avec notamment une série de produits dérivés très réussis.

«Le dernier métro», de François Truffaut, éd. Carlotta, film disponible à partir de 20 €

«Les chiens»

Encore une pépite française à voir absolument. Dans la collection «Make my day», Studiocanal propose cette fois-ci le film «Les chiens», sorti en 1979. Réalisé par Alain Jessua, le film nous emmène en banlieue parisienne, où un jeune médecin vient de s'installer. Mais le climat ambiant de la petite ville est étrange. Pour éviter les agressions, les habitants ont en effet acheté des chiens de garde, et ces derniers n'hésitent pas à montrer les dents et à mordre.

«Les chiens», d'Alain Jessua, éd. Studiocanal, disponible le 30 juin, 19,99 €

«DAYLIGHT»

Stallone au sommet de son art. En dehors de Rocky et Rambo, l'acteur-réalisateur américain a su bâtir une solide carrière dans le domaine de l'actioner efficace. «Daylight», sorti en 1996, remplit d'ailleurs toutes les cases, tout en jouant sur la phobie de l'enfermement. Solide dans le rôle, comme à son habitude, Sly ne fait pas dans le détail et cette nouvelle édition, disponible chez ESC, ravira les amateurs, avec son vrai-faux boîtier VHS, et ses multiples goodies.

«Daylight» édition collector, de Rob Cohen, éd. ESC, 35,99 €

«Le Mandat»

Une belle fenêtre sur le cinéma africain, remise au goût du jour dans un coffret de toute beauté. Parfaitement mis en scène, «Le mandat» n'a pas volé son Prix spécial du jury obtenu au Festival de Venise 1968. Dans ce long-métrage, on suit les pérégrinations d'Ibrahima, à qui le facteur vient de remettre un mandat de 25.000 francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris. Une somme attrayante, mais qui peut faire tourner quelques têtes et va surtout le plonger dans les affres de son pays, le Sénégal.

«Le Mandat», d'Ousmane Sembène, éd. Studiocanal, disponible le 30 juin, 19,99 €

«Basic Instinct»

Mythique et vénéneux, «Basic Instinct» l'est toujours, trente ans après sa sortie. Bientôt disponible dans une superbe édition Steelbook restaurée en 4K (supervisée par Paul Verhoeven lui-même), le film n'a pas pris une ride. L'enquête poisseuse menée par Nick Curran nous met toujours autant mal à l'aise. Quant au coffret, riche en bonus, il ravira les amateurs. Le documentaire «Sex, Death and stone», diffusé à la fin de l'année 2020 sur TCM Cinéma, est par exemple de la partie, tout comme les essais des acteurs, ainsi qu'un mini-documentaire sur la bande-originale du film.

«Basic Instinct» édition Steelbook, de Paul Verhoeven, éd. Studiocanal, disponible le 16 juin, 29,99 €

«Zack Snyder's Justice League»

La sortie au cinéma de «Justice League», en 2017, est un parfait exemple d'accident industriel. Attaqué de toutes parts, le film était accusé de ne pas avoir respecté la vision du réalisateur, qui avait dû s'éloigner du film au moment de la post-production pour des raisons familiales. Après une mobilisation monstre des fans, Zack Snyder a finalement pu proposer sa version hors normes. Résultat, cette édition spéciale dure plus de 4 heures, la colorimétrie a été entièrement réétalonnée, et le film est proposé dans un étonnant format très proche du 4/3. Impossible de confondre et c'est désormais à vous de vous faire votre propre avis.

«Zack Snyder's Justice League» Steelbook 4K, de Zack Snyder, éd. Warner, 24 €

«La peau douce»

Décidément, le mois de juin est idéal pour découvrir ou redécouvrir Truffaut. Dans ce film de 1964, deux ans après «Jules et Jim», le réalisateur explore à nouveau la dynamique du couple, mais dans une veine plus angoissante. Hitchcockienne en diable, la mise en scène est brillante et permet de profiter du talent de la jeune Françoise Dorléac (Nicole), disparue bien trop tôt.

«La peau douce», de François Truffaut, éd. Carlotta, disponible, 20 €

«Marché de brutes»

Anthony Mann n'est pas qu'un réalisateur de westerns. «Marché de brutes», sorti en 1948, prouve à quel point il peut aussi être à l'aise dans le film noir, très noir. Ce long-métrage au noir et blanc magnifique oppose Dennis O'Keefe et Raymond Burr, deux malfrats ayant un sérieux compte à régler. Etant donné la personnalité bien tranchée des deux protagonistes, ça ne devrait pas bien se terminer.

«Marché de brutes», d'Anthony Mann, éd. Rimini films, disponible le 15 juin, 24,99 €

«Big Fish»

Un Tim Burton trop souvent éclipsé par d'autres. Incroyable de bout en bout (c'est d'ailleurs le thème du film), «Big Fish» réussit à rassembler toutes les obsessions du réalisateur américain, mais sans la noirceur habituelle. Solaire et étrange, le film sorti en 2003 est une invitation au voyage, une ode à la famille, avec Ewan McGregor dans un de ses rôles les plus émouvants. Quant à cette nouvelle édition 4K, elle est tout simplement bluffante, avec des couleurs d'un naturel confondant et une image au piqué superbe.

«Big Fish» édition Steelbook, de Tim Burton , éd. Warner, disponible le 16 juin, 24,99 €

«Bienvenue à Gattaca»

Sorti à la fin des années 90, «Bienvenue à Gattaca» est le premier film du Néo-Zélandais Andrew Niccol, dont la carrière est assez discrète depuis quelques années. Un galop d'essai en forme de coup de maître, puisque le film a très bien vieilli. C'est toujours une réussite totale, tant en termes de scénario, que de mise en scène ou de casting, malgré un budget relativement réduit pour l'époque. Ne boudez pas votre plaisir, et appréciez à leur juste valeur les prestations d'Uma Thurman, Ethan Hawke et Jude Law, parfaits dans ce thriller oppressant, sur fond d'eugénisme.

«Bienvenue à Gattaca» édition Steelbook, d'Andrew Niccol, éd.Warner, disponible le 16 juin, 24,99 €