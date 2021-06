Une guitare dédicacée par Johnny Hallyday vendue aux enchères

Les fans de Johnny Hallyday pourront acquérir ce mardi 8 juin 2021 une guitare dédicacée par la star en 2001.

L'instrument est estimé entre 4000 et 5000€, mais pourrait se vendre bien plus cher. La guitare, une Fender Télécaster modèle 52 couleur « blonde Butterscotch » datant de 1996 sera mise en vente au plus offrant, ce mardi 8 juin à l’hôtel Drouot à Paris, pour la maison De Baecque et Associés.

Capture Hôtel Drouot

L’instrument, dédicacé par l’icône du rock français lors d’une soirée en 2001, sera accompagné de deux photos de la star, dont une qui le montre en train d’apposer sa signature. Ce lot vintage est également composé d’une autre photo signée par Johnny Hallyday en 1983, et du disque vinyle 45 tours d’origine de sa chanson « Elle m’oublie ». La guitare a été présentée les 5, 6 et 7 juin 2021 à un public qui connaissaient la passion du rockeur, disparu en 2017, pour les guitares.

Une Télécaster George Fullerton « The Queen » de 2009, acquise auprès d’une proche de Prince, sera également mise à la vente à l’hôtel Drouot le 8 juin 2021. Elle est estimée entre 20 000 et 30 000€.