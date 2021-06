Fête de la Musique 2021 : les concerts dans les bars et restaurants finalement autorisés

Après les annonces surprises du Premier ministre ce mercredi 16 juin, l’édition 2021 de la Fête de la Musique se fera donc sans couvre-feu. Bien qu’un protocole sanitaire strict mis en place avant la levée des mesures soit maintenu, Roselyne Bachelot a annoncé jeudi 17 juin quelques assouplissements.

« Les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles », a déclaré la ministre de la Culture mercredi 17 juin 2021. La question se posait depuis l’annonce de la levée anticipée du couvre-feu par Jean Castex. Le protocole sanitaire drastique, mis en place pour cette nouvelle édition de la Fête de la Musique lundi 21 juin, n’autorisait que des concerts en extérieur et assis et s’est donc un peu assoupli.

Si les bars et restaurants pourront donc accueillir, dans la limite du respect des jauges, des artistes, les concerts improvisés sur la voie publiques ne sont pas autorisés pour cette édition particulière.

Un concert se tiendra finalement à l’Élysée

Dans l’esprit de réouverture ambiant, Emmanuel Macron a également annoncé jeudi 17 juin qu’un concert se tiendrait finalement à l’Elysée avec « de la musique électro et des DJ ». Le chef de l’État a notamment cité Jean-Michel Jarre et Cerrone. Un concert électro certes, mais assis, a précisé Emmanuel Macron, qui avait pris l'habitude d'ouvrir l'Élysée aux artistes pour la fête de la musique. Une tradition à laquelle il avait toutefois dérogé l'année dernière en raison de la crise sanitaire.