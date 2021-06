Les Nuits en Or 2021 : le meilleur des courts-métrages mondiaux diffusés à Paris et dans toute la France

Dans le cadre des Nuits en Or, l’Académie des César invite cet été les cinéphiles à découvrir le meilleur des courts-métrages internationaux de l’année. Une programmation dévoilée dès les 5 et 6 juillet à l’UGC Odéon, à Paris.

Créé en 2006, cet événement mettra en lumière cette année trente films récompensés par leur Académie nationale de cinéma (César, Oscar, Goya, Bafta…), parmi lesquels des fictions, des documentaires ou des créations d'animation. Cela représente plus de neuf heures de programme. «30 regards singuliers, amusés ou critiques au travers de films qui abordent avec finesse les multiples questions de notre monde et notre époque», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Dans la capitale française, tout comme à Athènes, Bucarest, Cluj-Napoca, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Mexico, Milan, Naples, Rome et Vienne, des projections seront organisées dans le respect des règles sanitaires. A l’UGC Odéon, les séances seront gratuites dans la limite des places disponibles. Les spectateurs pourront notamment visionner «L’heure de l’ours» d’Agnès Patron (France), «A legacy of horses» d’Annika et Jessica Karlsson (Suède), ou «Two distant strangers», de Travon Free et Martin Desmond Roe (Etats-Unis).

Du mois de juillet au mois de septembre, une sélection de sept courts-métrages parmi l’ensemble des films des Nuits en Or seront présentés dans trente-deux villes françaises, dont Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, pour une séance de 2h15.