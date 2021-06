Emma Stone en Cruella chez Disney : «C'était tellement bon de jouer une méchante»

Après Glenn Close, c’est au tour d’Emma Stone de jouer Cruella dans le nouveau film de Disney qui revient sur les origines de la méchante des «101 dalmatiens», et sort ce mercredi au cinéma. L’actrice américaine a adoré jouer ce personnage.

Contrairement au «Joker» avec Joaquin Phoenix, il y a dans ce long-métrage en prises de vues réelles beaucoup moins de noirceur et une bonne dose d’humour. Il relate le destin d’une petite fille qui a perdu sa mère dans des circonstances dramatiques, et qui ne devient pas princesse comme dans les contes de fées, mais une femme méchante. Pour l’incarner, la firme aux grandes oreilles a choisi Emma Stone, oscarisée pour son rôle dans «La La Land» avec Ryan Gosling.

«Cruella a beaucoup d’humour, mais elle a aussi un caractère démesuré et terrifiant. Ce visage pointu avec (son) regard et ses ongles… dans le film d’animation, elle me faisait tellement peur mais (elle a un côté) chic dans sa manière de tenir sa cigarette dans un nuage de fumée. C’était tellement bon d’être si méchante», a confié la comédienne.

Dans la lignée du «Diable s’habille en Prada», «Cruella» est un film d’apprentissage qui se déroule dans le Londres punk des années 1970. Pour les amoureux de Disney et de mode, courez vite le voir en salles.