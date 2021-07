Nolwenn Leroy fait son grand retour avec le titre «Brésil, Finistère»

Il était attendu avec impatience par les fans de la chanteuse. Le nouveau titre de Nolwenn Leroy, «Brésil, Finistère», sorti ce vendredi, amène un vent de fraîcheur et de légèreté sur notre été.

Si de nombreux artistes ont «profité» du confinement pour se mettre dans leur bulle et créer de nouveaux projets musicaux, Nolwenn Leroy n'échappe pas à la règle et revient avec un titre pop, entraînant et solaire, signé Benjamin Biolay, grand gagnant des Victoires de la Musique 2021.

«Brésil, Finistère, Japon, planète Terre...»

Ode joyeuse à la vie, au lâcher-prise et au plaisir d'être ensemble, le titre se veut fédérateur et invite au voyage. Nul n'aura manqué le clin d'oeil aux racines bretonnes de Nolwenn, dont le Finistère est le département natal. La guitare funky couvrant le bruit des vagues nous emmène d'entrée de jeu sur les plages bretonnes si chères à la jeune femme.

La chanteuse, habituée jusqu'à présent à écrire beaucoup de ses titres, a indiqué qu'elle avait «laissé les clefs» à Benjamin Biolay pour la réalisation de cet album. Très admirative du travail de ce génie de la musique, Nolwenn a été très flattée quand, début 2020, le chanteur lui a proposé de travailler ensemble. «Je me suis mise dans une démarche d’abandon en lui confiant ma voix, a-t-elle expliqué à nos confrères de Ouest France. Ce n’est pas rien car je suis quelqu’un qui a du mal à se livrer, à faire confiance. Mais ça a cliqué, il y a eu une sorte d’évidence.»

Cela faisait maintenant quatre ans que Nolwenn Leroy n’avait pas sorti d’album original, depuis Gemme, en 2017. Ce nouvel album très attendu, au premier single prometteur, devrait sortir à l'automne prochain.

Une carrière jalonnée de succès

Révélée par la Star Academy dont elle est sortie vainqueur en 2002, Nolwenn Leroy n'a cessé de surprendre ses fans tout au long de sa carrière. Si son premier album éponyme «Nolwenn», sorti en 2003, a été un gros succès grâce notamment au titre «Cassé», c'est surtout sa collaboration avec Laurent Voulzy sur l'opus «Histoires naturelles», en 2005, qui a révélé toute sa personnalité et son univers musical pop et lumineux. Pour la première fois, l'artiste signe la moitié des textes de l'album et montre également ses talents de musicienne.

En 2009, elle revient avec «Le Cheshire Cat et moi», un album pop-folk plus intimiste créé avec le chanteur féroïen Teitur aux îles Féroé. Bien qu'il sorte de l'ordinaire, le projet rencontre un acceuil plus timide du public, mais la chanteuse n'a pas dit son dernier mot et fait un retour fracassant avec «Bretonne», en 2010. L'album de reprises celtiques connaît un immense succès en France (deuxième meilleure vente de l'année 2011, numéro 1 du Top Albums pendant sept semaines, double disque de diamant pour plus d'un million de ventes).

S'en suivront les excellents «Ô filles de l'eau» (2012) et «Gemme» (2017), et l'inattendu album de reprises «Folk», composé de chansons francophones, principalement des années 1970. Avec ce nouvel opus à venir -dont le titre n'est pas encore connu- Nolwenn Leroy prouve à nouveau qu'elle va toujours là où on ne l'attend pas, avec talent.