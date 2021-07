Jodie Foster : Pourquoi l'actrice américaine parle-t-elle si bien français ?

Jodie Foster, qui a reçu mardi une Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes, s’est exprimée dans un français parfait et sans aucun accent. L’actrice et réalisatrice américaine entretient depuis l’enfance un lien particulier avec l’Hexagone et la langue de Molière.

«Alors ça fait du bien de sortir, hein ? Beaucoup d’entre nous ont passé une année, enfermés dans nos petites bulles. Beaucoup l’ont passée en étant isolés et d’autres confrontés à la souffrance, à l’angoisse, la douleur, la peur mortelle. Et nous voilà enfin, après un an sans pareil, réunis dans nos jolies fringues», a-t-elle lancé en arrivant sur scène, ajoutant qu’après cinquante-cinq de métier, elle apprécie «l’évolution constante de l’art et la créativité qui se renouvelle».

"Alors ça fait du bien de sortir ! " Jodie Foster, Palme d'Or d'Honneur à #Cannes2021 pic.twitter.com/P9IgXEC3YI — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) July 6, 2021

Un discours qu’elle a assuré en français et sans traducteur, et qui en a épaté plus d’un, à commencer par le président du jury, Spike Lee, qui regrette de ne pas pouvoir parler notre langue avec une telle aisance.

Une enfant née dans une famille francophile

Si Jodie Foster manie aussi bien les mots, c’est qu’elle a étudié au lycée français de Los Angeles, avant de se rendre à l’université de Yale où elle suivait des cours de littérature. Sa mère était elle-même férue de culture française et des réalisateurs de la Nouvelle Vague.

Cette proximité avec l’Hexagone a conduit la jeune actrice américaine à tourner, en 1977, et à seulement 15 ans, aux côtés de Jean Yanne et de Bernard Giraudeau dans «Moi, Fleur Bleue» d’Éric Le Hung.

La même année, elle chante : «Je t’attends depuis la nuit des temps», et répond en français aux questions des animateurs de l'époque. Elle enchaînera avec un duo avec Claude François.

Claude Chabrol lui confie par ailleurs un rôle, en 1983, dans «Le sang des autres». En 2005, Jean-Pierre Jeunet lui offre quant à lui un second-rôle dans «Un long dimanche de fiançailles». Jodie Foster n’a jamais caché son amour pour la France. A tel point que beaucoup de fans ont longtemps cru qu’elle avait la nationalité française.