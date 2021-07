Direct - Festival de Cannes : Matt Damon débarque sur la Croisette

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

Les stars se succèdent sur le tapis rouge. En cette troisième journée de compétition, c’est l’acteur américain Matt Damon qui foulera le tapis rouge ce soir pour le film - hors compétition - «Stillwater» de Tom McCarthy, tourné à Marseille, et avec la Française Camille Cottin… la fameuse Andréa dans la série à succès «Dix pour cent».

Mère et fille, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, une artiste filmée par une jeune réalisatrice dans Jane by Charlotte, en sélection officielle à #Cannes2021 pic.twitter.com/YdPI9C29Tr

— CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) July 7, 2021