Festival de Cannes : Camille Cottin, Matt Damon, Joséphine Japy... un défilé de stars sur la Croisette

Pour la troisième journée de compétition, les stars ont une nouvelle fois illuminé le tapis rouge jeudi dans des costumes élégants et des robes ultra glamour. Pour preuve, le duo franco-américain Camille Cottin et Matt Damon.

Ces deux-là sont venus présenter le film «Stillwater» de Tom McCarthy, tourné en grande partie à Marseille et présenté hors compétition au 74e Festival de Cannes. La comédienne française a fait forte impression dans sa robe noire fendue et n'avait rien à envier aux actrices hollywoodiennes. De la série «Dix pour cent» aux blockbusters américains - elle sera également à l'affiche le 24 novembre prochain de «House of Gucci» de Ridley Scott -, que de chemin parcouru pour la talentueuse Camille Cottin.

Les festivaliers ont également pu applaudir jeudi l'actrice Joséphine Japy qui sera à l’affiche de la comédie «Les fantasmes» de David et Stéphane Foenkinos le 18 août prochain, ou encore la blogueuse et styliste Chiara Ferragni qui compte plus de 24 millions d’abonnés sur son compte Instagram, et est apparue resplendissante après la naissance récente de son deuxième enfant.

Camille Cottin tout sourire en compagnie de son partenaire de jeu, Matt Damon (© Valery Hache/AFP)

Joséphine Japy dans une robe noire aux multiples revers (© Christophe Simon/AFP)

La it-girl italienne Chiara Ferragni dans une robe jaune et sa longue traîne (© Christophe Simon)

Le mannequin brésilien Izabel Goulart s’amuse avec les photographes (© Christophe Simon/ AFP)

Le modèle norvégien Frida Aasen qui a notamment collaboré avec la marque Victoria’s Secret, brille de mille feux devant le Palais des Festivals (© Valery Hache/ AFP)