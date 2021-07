«Titane» de Julia Ducournau : Vincent Lindon se confie sur son intense préparation physique

Vincent Lindon, à l’affiche du deuxième film de Julia Ducournau «Titane», s’est confié sur sa préparation à un rôle très physique.

L’acteur de 61 ans, apparaît méconnaissable dans «Titane», l’un des six films français en lice pour la Palme d’or de la 74e édition du Festival de Cannes actuellement en cours jusqu’au 17 juillet prochain. Après «Grave», magnifique fiction cannibale à la limite du film d’horreur, Julia Ducournau présente pour son deuxième long métrage une nouvelle histoire inclassable où Lindon incarne un pompier à la recherche de son fils disparu.

«Le fantastique ce n’est pas mon univers», a détaillé dans les pages du Journal du Dimanche (JDD) sorti le 11 juillet, cet habitué du Festival de Cannes. «Julia est venue me chercher il y a deux ans et demi pour m’amener dans son monde. Elle m’a amené ailleurs comme acteur, c’est mon rôle le plus rock».

Physiquement méconnaissable

Pour se préparer à un rôle inédit, le comédien couronné en 2015 du prix de l’interprétation masculine pour «La loi du marché», détaille avoir fait quelques gardes de nuit et des interventions au sein d'une caserne de pompiers francilienne. «J’ai vu des choses incroyables, insoutenables», a t-il commenté dans les pages de l’hebdomadaire.

«C’est tout moi y compris les fesses», ironise l’acteur lorsqu’on lui demande si il a eu recours à une doublure pour certaines scènes de ce rôle très physique. «J’ai suivi un entrainement poussé pendant un an et demi. Depuis c’est comme une drogue, je continue même si j’ai réduit la cadence. À 61 ans ça ne va pas m’arriver souvent qu’on me propose un rôle aussi physique», ajoute le comédien qui précise avoir adoré tourner avec un casting très jeune. «C’est comme si je tournais avec cinquante de mes enfants.»