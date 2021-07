Pour le Guinness Book, le plus ancien cinéma au monde est français

Le plus ancien cinéma au monde toujours en activité a été officiellement reconnu par le Guinness Book et se trouve dans le sud de la France.

A la Ciotat (Bouches-du Rhône) près de Marseille, se trouve «L'Eden-Théâtre», lieu de projection des premiers films des frères Lumière et qui renferme selon le Guinness Book, guide de référence qui recense et certifie les records du monde, « la plus ancienne salle de cinéma en activité au monde ».