«Flag day» : Vers une résurrection de Sean Penn sur la Croisette ?

Après sa déconvenue avec «The last face» dévoilé il y a cinq ans, qui avait été très mal reçu sur la Croisette, l'acteur et réalisateur Sean Penn revient en compétition avec «Flag day» dans le cadre de cette 74e édition du Festival de Cannes.

Il s’agit là d’une tendre balade américaine, touchante, âpre et tragique entre un père sur le carreau, irresponsable, mythomane, très «borderline», et sa fille aînée particulièrement mature.

Celle-ci s'émancipera de la sphère familiale après une errance douloureuse entre la mère et le père pour voler de ses propres ailes, et deviendra une journaliste d'investigation reconnue (et auteure du récit qui a inspiré ce film).

UNE ŒUVRE D'UNE FACTURE CLASSIQUE

Sean Penn fait appel pour l'occasion à sa propre fille, Dylan Penn, qui, à différentes étapes de la vie, incarne cette enfant rebelle et admirative, à la fois compatissante et enragée par la rouerie de son père.

«Flag day» est aussi une sympathique échappée dans les années 1970 et 1980, au cœur d'une Amérique rurale et sauvage, toujours cinégénique. L’ex de Robin Wright filme son histoire avec générosité, violence et tendresse mêlées, et offre à ses comédiens de magnifiques personnages torturés et malgré tout, combatifs.

D'une facture classique et honnête, «Flag day», qui sortira au cinéma le 22 septembre prochain, se laisse voir non sans plaisir, ni nostalgie.