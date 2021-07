Festival de Cannes : les looks les plus extravagants de cette première semaine

Alors que la compétition s'est achevée ce samedi 17 juillet, la 74e édition du festival de Cannes a réservé son lot de glamour mais aussi d'extravagances. L'occasion de faire le tour des looks les surprenants aperçus tout au long du festival.

Costumes, robes, coupes de cheveux... chaque édition est marquée par l'audace de certains acteurs, réalisateurs et invités. Cette 74e édition n'a pas dérogé à la règle. Son tapis rouge et son photocall ont donné lieu à une série de défilés étonnants. A commencer par les costumes soigneusement choisis du président du jury Spike Lee, qui au fil du festival s'est autorisé toutes les excentricités avec chic et espièglerie.

La première semaine de compétition, la mannequin Bella Hadid a marqué les esprits avec une robe ouverte sur la poitrine quand Marion Cotillard a fait parler d'elle avec son cycliste noir. Une audace qui s'est poursuivie sur le tapis rouge la deuxième semaine, avec notamment les chanteuses Yseult et Mylène Farmer. Toutes deux étonnantes dans leur robe. Dans des tenues très différentes, Sharon Stone et Mélanie Thierry ne sont pas non plus passées inaperçues.

Valéry hache / AFP

Lors de la remise des prix samedi 17 juillet, le président du jury Spike Lee a, à nouveau, fait preuve d'originalité dans un costume inattendu.

Valéry Hache /AFP

Mylène Farmer a fait sensation lors de la remise des prix de cette 74e édition du festival de Cannes.

CHRISTOPHE SIMON / AFP

La chanteuse Yseult lors de son arrivée pour assister à la projection des «Intranquilles», le 16 juillet.

Christophe Simon / AFP

Sharon Stone a multiplié les robes durant cette 74e édition, mais sa tenue la plus étonnante est sans conteste cette robe en tulle à fleurs.

Valery Hache /afp

Mélanie Thierry joue la carte de la transparence à son arrivée pour la projection du film «Tralala».

Christophe Simon / AFP

La mannequin Bella Hadid et ses poumons d'or cachant sa poitrine a fait sensation hier, dimanche 11 juillet, lors de son arrivée pour la projection de «Tre Piani».

Christophe Simon / AFP

Le président du jury Spike Lee est fan de basket et il le fait savoir sur le tapis rouge samedi 10 juilletici avec sa femme Tonya Lewis.

Valéry Hache

Comme Spike Lee le premier jour, JoeyStarr, ici avec Ramzi avant la projection de «De son vivant», porte un costume rose et une paire de baskets.

Christophe Simon / AFP -

Marina Foïs en robe ballon et bottines rétrofuturistes jeudi 10 juillet lors du photocall avec l'équipe du film «La fracture».

John Macdougall

La présentatrice de télévision russe et business woman Elena Lenina multiplie les extravagances capillaires depuis le début du festival, ici avant la projection de «Benedetta».

John Macdougall

Habituée des tenues extravagantes, Elena Lenina à son arrivée pour assister à la projection de «Stillwater».

Christophe Simon /AFP

L'union fait la force, l'actrice Iris Berben l'écrit noir sur blanc lors de la cérémonie d'ouverture de cette 74e édition.

John Macdougall

La mannequin Catrinel Marlon avant la projection de «Sillwater» dans un style inspiré par Le lac des cygnes.

John Macdougall

Robe jaune poussin et traine XXL, l'influenceuse Farhana Bodi n'est pas passée inaperçue lors de la cérémonie d'ouverture.

Valery Hache / AFP

Le cycliste de Marion Cotillard lors du photocall pour le film «Annette» de Leos Carax a fait parler de lui.

John Macdougall

Elena Lenina avant la projection de «Tout s'est bien passée» de François Ozon.

Valery Hache / AFP

Costume rose, lunettes rose et baskets Nike aux pieds, le président du Jury Spike Lee a fait sensation lors du premier tapis rouge de cette 74e édition.