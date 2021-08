Anthony Mackie confirmé en tête d'affiche de Captain America 4

C'est officiel : Anthony Mackie prendra bel et bien la suite de Chris Evans dans le quatrième volet de Captain America.

L'interprète du Faucon a trouvé un accord avec Marvel et Disney, a révélé Deadline ce 18 août. Il portera donc le célèbre bouclier dans un film qui est attendu - au plus tôt - pour 2023.

La confirmation d'Anthony Mackie n'est pas une surprise. L'acteur de 42 ans interprète le Faucon, acolyte de Captain America, depuis la sortie de «Captain America : le Soldat de l'hiver» en 2014. Son personnage a pris le relais de Captain America depuis la fin d'«Avengers : Endgame».

Ses premiers pas dans la peau du super-héros ont d'ailleurs été mis en scène dans la mini-série «Falcon et le Soldat de l'hiver», diffusée cette année sur Disney+.

Bucky Barnes au casting ?

Anthony Mackie s'apprête aujourd'hui à porter un nouveau film sur ses épaules. Pour l'instant, il est le seul membre du casting à être confirmé : on ne sait pas encore si Sebastian Stan, l'interprète de Bucky Barnes, sera de la partie. Marvel a d'ores et déjà annoncé que le film serait écrit par Malcolm Spellman et Dalan Musson, les scénaristes de «Falcon et le Soldat de l'hiver».

Pour Anthony Mackie, l'enjeu est de taille. Les trois premiers volets de Captain America, alors incarné par Chris Evans, avaient été un véritable succès au cinéma. Ils avaient généré à eux trois plus de 2,2 milliards au box-office mondial.