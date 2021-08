«Spencer» : le biopic consacré à Lady Di bientôt en salle

Le suspense est terminé. «Spencer», le long métrage consacré à la Princesse de Galles, campée par Kristen Stewart, sortira avant la fin de l’année.

Hasard du calendrier ou pas, alors que Netflix vient de dévoiler les premières images des acteurs qui camperont Diana et Charles dans la saison 5 de «The Crown», la date de sortie du très attendu biopic «Spencer» a été annoncée.

C'est donc la date du 5 novembre qui a été choisie par la maison de production Neon pour présenter ce long métrage. Une annonce partagée sur les réseaux sociaux. En France, le long métrage devrait tout logiquement sortir à la même période.

Kristen Stewart. Pablo Larraín. SPENCER.



Exclusively in theaters November 5th. @Topic_Studios — NEON (@neonrated) August 17, 2021

Une bonne nouvelle alors que nombreux étaient ceux à penser qu’il faudrait attendre août 2022, et le 25e triste anniversaire du décès de Lady Di, pour découvrir le long métrage de Pablo Larrain. Pour mémoire, le film se concentrera sur l'année 1991 et plus particulièrement le mois de décembre et ses fêtes de fin d'année, lors du séjour de Diana au domaine de Sandringham. Une période qui sonnera la fin de son mariage avec le Prince Charles.

Si aucune bande-annonce n'a pour l'heure été dévoilée, les quelques photographies de Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di n'ont pas manqué de faire sensation. Elle donnera notamment la réplique à Jack Farthing, futur Prince Charles à l'écran.