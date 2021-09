«Matrix Resurrections» : découvrez la bande-annonce du quatrième volet de la saga

Alors que «Matrix Resurrections», quatrième volet de la saga, devrait sortir le 15 décembre prochain au cinéma, une première bande-annonce a été dévoilée ce jeudi, après une série de teasers.

Warner Bros. a vu les choses en grand pour ce film qui s’annonce comme l’un des événements cinématographiques de cette fin d’année… à condition que la sortie ne soit pas repoussée en raison de la crise sanitaire. Le 7 septembre dernier, les internautes ont pu découvrir un site interactif intitulé WhatIsTheMatrix où chacun peut choisir entre la fameuse pilule rouge ou la bleue et avoir accès à pas moins de 180.000 courtes vidéos.

Près de 20 ans après la fin de la franchise, l’acteur Keanu Reeves signe son grand retour dans la peau de Thomas Anderson et face à son psy, incarné par Neil Patrick Harris, semble ne pas se souvenir d'avoir été dans la matrice et d'avoir été Neo. Fantasme ou réalité, il croise sur son chemin Trinity, toujours jouée par Carrie-Anne Moss. Si Jada Pinkett Smith fera elle aussi son retour dans la peau de Niobe, on comptera de nouveaux venus au casting comme Jessica Henwick ou Jonathan Groff. Laurence Fishburn, qui était Morpheus dans les trois premiers films, est le grand absent de ce quatrième volet.

Côté réalisation, Lana Wachowski, qui avait réalisé avec sa sœur Lilly (à l’époque, avant leur transition, les frères Larry et Andrew) les trois premiers volets de la saga de science-fiction, sera seule aux commandes.