Lil Nas X «enceint» pour annoncer la sortie de son nouvel album

Adepte des coups de communication polémiques, Lil Nas X a encore fait fort en posant avec un ventre rond sur Instagram afin d’annoncer «l’accouchement» de son futur album «Montero», qui sortira le vendredi 17 septembre.

Après avoir créé le buzz en mars 2021 avec la commercialisation de sa paire de chaussures en hommage à Satan, le rappeur de 21 ans a de nouveau fait réagir le public. Sur Instagram, il a posé «enceint», lors d’un shooting photo organisé par PEOPLE, afin d’annoncer la sortie prochaine de son nouvel album, dès vendredi.

L’artiste a également dévoilé la tracklist de son futur «bébé», où figure notamment la rappeuse de 25 ans Doja Cat sur la chanson «Scoop» et Miley Cyrus sur le titre «Am I dreaming». La collaboration la plus marquante de cet album reste celle avec le légendaire Elton John sur le morceau «One of me».

Lil Nas X a également fait parler de lui dimanche, à l’occasion des MTV Video Music Awards (VMA) à Brooklyn (Etats-Unis), avec trois prix remportés pour son titre «Call me by your name», sorti en mars dernier et extrait de son album «Montero».

"I love you guys so much, I do not take this for granted!"





From his incredible performance to taking home the Moon Person for VIdeo of the Year, congrats to @lilnasx on his #VMA night! pic.twitter.com/C7c0E6abgr

— MTV (@MTV) September 13, 2021