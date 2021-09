La reine du boulevard Marthe Mercadier est décédée

La comédienne Marthe Mercadier est décédée ce mercredi 15 septembre, à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Elle avait commencé sa carrière sur les planches dans les années 1940, devenant une figure incontournable du théâtre de boulevard. Directrice du théâtre du vieux Colombier entre 1970 et 1971, l’actrice avait fait ses débuts au théâtre Saint Georges en tant que souffleuse. Mais ses premiers pas sur scène, elle les a faits à l’âge de 5 ans en dansant avec Joséphine Baker.

Reine du boulevard, elle a partagé l’affiche avec les plus grands notamment Bruno Crémer, Michel Galabru ou encore Louis de Funès. Elle connait également un vif succès à la télévision dans la série « Les saintes chéries » (1965-1970). Au cinéma, elle a tourné pour une quarantaine de film sans pour autant connaitre de rôles marquants.

« Je n'ai jamais recherché les rôles valorisants. J'ai joué les ridicules, les paumées, les femmes rejetées, les idiotes. J'ai été plus vigilante pour ma vie de femme que pour ma carrière » cinématographique, expliquait-elle en 1999 à la Dépêche du Midi.

Femme au grand cœur, Marthe Mercadier s’est investie au fil de sa vie dans plusieurs associations humanitaires et caritatives. Atteinte de bégaiements enfant, elle soutient cette cause et s’engage également dans la lutte contre la mucoviscidose. En 1979, elle fonde par ailleurs une association venant en aide aux déshérités d’Afrique.

Né en octobre 1928, elle a participé durant son adolescence à des actions dans la résistance auprès de son père.

Plus récemment, en 2011, elle avait participé à l'émission «Danse avec les stars» à l’âge de 82 ans. La comédienne était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Elle avait été hospitalisée il y a une semaine a fait savoir sa fille Véronique Néry, née de son union avec le comédien Gérard Néry.