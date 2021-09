Journées du patrimoine : voici sept lieux à découvrir en Ile-de-France

Les Journées du patrimoine se tiendront ce week-end. Rien qu’en Ile-de-France, ce sont plus de 1.300 lieux qui se mobilisent, dont 130 participent pour la première fois à l'opération.

Voici sept suggestions qui seront l'occasion de plonger dans le patrimoine culturel, industriel, historique ou encore architectural de la région, à l'occasion de cette 38e édition. Des visites gratuites et instructives.

La villa Savoye à Poissy (78)

Il y a cinq ans, l'œuvre de Le Corbusier a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa contribution au mouvement architectural moderne. Pour célébrer cette date anniversaire, la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France a voulu rendre hommage à l'architecte. Elle ouvre notamment gratuitement la célèbre villa Savoye, premier édifice à avoir appliqué les cinq points de l'architecture moderne : les pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, les fenêtres en bandeau et la façade libre.

Pour aller plus loin, dans le cadre des Journées du patrimoine, une promenade dans Boulogne-Billancourt est également proposée. L'objectif : marcher dans les pas de Le Corbusier à travers cinq de ses réalisations, à l'instar de l'immeuble Molitor, où il vécut entre 1934 et 1965.

L'ancienne chocolaterie Menier et sa cité ouvrière à Noisiel (77)

Ancien moulin de Noisiel, racheté en 1825 par la famille Menier pour devenir en 1860 - et jusqu’en 1920 - un véritable empire du chocolat, l’ancienne chocolaterie Menier est un fleuron du patrimoine industriel du 19e siècle. Ce site majeur, l’un des premiers bâtiments à structure métallique apparente au monde, se visitera ce week-end exceptionnellement sur inscription.

Sa cité ouvrière attenante, fondée par la famille Menier pour héberger les salariés qui y travaillaient, fera également l’objet de visites commentées. Elle était à l’époque emblématique du progrès social avec ses trois-cents hébergements, son école, son réfectoire, sa maison de retraite et son domaine agricole.

Le musée de l'air et de l'espace au Bourget (93)

L'aéronautique et la conquête de l'espace subjuguent. Ce ne sont pas les nombreux fans de Saint-Exupéry ou de Thomas Pesquet qui diront le contraire. Pour les passionnés comme les néophytes, le musée de l'air et de l'espace proposera de nombreuses visites gratuites ce week-end.

L'occasion d'embarquer à bord d'avions mythiques, de vivre les mêmes sensations que les pilotes de la patrouille de France grâce à la réalité augmentée, ou encore de visiter les ateliers d'entretien et de restauration du musée sur le site de Dugny. Tout un programme.

Le studio de Frank Horvat à Boulogne-Billancourt (92)

Décédé en 2020, Frank Horvat a marqué l'histoire de la photographie. Pour la première fois dans le cadre des Journées du patrimoine, sa fille ouvre le studio de ce maître de la photographie de mode également incontournable pour ses photoreportages. Dimanche, son atelier-maison, aux airs de coque de bateau entièrement peint en noir, ouvrira au public sur inscription, offrant une immersion dans ses archives personnelles.

La Fabrique du métro à Saint-Ouen (93)

A quoi va ressembler le grand Paris Express et ses quatre lignes de métros automatiques qui circuleront autour de Paris sans jamais traverser la capitale ? Pour plonger dans les coulisses de ce grand projet, la Fabrique du métro à Saint-Ouen dévoilera les secrets de construction du nouveau métro. Ateliers, expositions, conférences ou encore maquettes grandeur nature des futures rames sont organisés pour tout savoir de ce futur réseau qui entrera en service progressivement entre 2024 et 2030.

L'académie équestre de Versailles (78)

On ne le sait pas forcément mais l’équitation de tradition française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2011. Sa spécificité : mettre en avant l'harmonie des relations entre l'homme et le cheval. Parmi ses dignes représentants, Bartabas a notamment créé en 2003, dans les grandes écuries de Versailles, l'académie équestre du spectacle vivant, mêlant travail de dressage de haut niveau et disciplines artistiques. A l'occasion des Journées du patrimoine, les grandes écuries, transformées par Bartabas notamment pour prendre en compte le bien-être des chevaux, se visiteront librement samedi.

A quelques encablures, son voisin le théâtre de Montansier, inauguré en 1777 en présence de Louis XVI et Marie-Antoinette, fera l'objet de visites commentées samedi et dimanche.

L'abri anti-aérien de Bourg-la-reine (92)

C'est une plongée dans l'Histoire que propose, de son côté, la ville de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. La ville ouvrira exceptionnellement l'abri anti-aérien datant de la seconde guerre mondiale, découvert en 2015 lors de travaux d'aménagement du parc Carnot. D'une superficie de 167 m2, et d'un peu plus de deux mètres de hauteur, cet espace exigu accueillait les enfants de la seule école de la commune lors des alertes. L'occasion d'imaginer les conditions de vie des civils en temps de guerre.