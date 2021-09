Paris : les expositions incontournables de la rentrée

Les musées font leur rentrée. Des tableaux de Soutine aux clichés de Vivian Maier, en passant par le génie de Botticelli, et la collection des frères Morozov, voici les expositions parisiennes à ne pas manquer pour en prendre plein les yeux.

«La collection Morozov» à la Fondation Louis Vuitton

Un extraordinaire ensemble de chefs-d’œuvres. Quatre ans après la «Collection Chtchoukine», la Fondation Louis Vuitton poursuit son cycle de manifestations dédiées aux icônes de l’art moderne en présentant l’une des plus importantes collections au monde : celle des frères moscovites Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921), nationalisée en 1918.

© Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Présentée pour la première fois hors de Russie, cette exposition donne à voir pas moins de 200 œuvres signées des plus grands maîtres de la peinture.

Après avoir fait connaissance avec le clan des Morozov via une succession de portraits, le visiteur se retrouvera face à des toiles se focalisant sur l’univers du café comme «Le Bouchon» d’Édouard Manet, ou encore les «Deux saltimbanques» de Pablo Picasso, premier tableau de l’artiste espagnol à entrer en Russie en 1908 grâce à Ivan Morozov.

Plus loin, sont accrochées des toiles de Paul Gauguin issues de sa période tahitienne, des paysages et natures mortes de Paul Cézanne, ou encore l’imposant triptyque «La Méditerranée» de Pierre Bonnard.

©GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Outre les pastels d'Edgar Degas et les sculptures d'Auguste Rodin, le public pourra admirer des tableaux de Vincent Van Gogh, dont «La Ronde des prisonniers», qui se réfère à l’enfermement subit par le peintre. Parmi les peintres exposés, on peut également citer Maurice Denis, Henri Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir, et Claude Monet.

© Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Plusieurs toiles d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe, tels que Répine, Vroubel, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, et Malévitch, sont aussi visibles tout au long des galeries.

La collection Morozov. Icones de l’art moderne, jusqu'au 22 février 2022, Fondation Louis Vuitton (Paris 16e).

«Chaïm Soutine / Willem de Kooning» au Musée de l’Orangerie

Deux figures emblématiques réunies. Pour la première fois, le musée de l’Orangerie a décidé de faire dialoguer les œuvres de l’artiste russe Chaïm Soutine, l’un des représentants les plus éminents de l’École de Paris, et celles de Willem de Kooning, peintre américain d'expressionnisme abstrait.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

© The Willem de Kooning Foundation / Adagp, Paris 2021, Photo akg-images

Dans le détail, cette exposition s’attache à explorer l’influence du style de Soutine, ses coups de pinceaux houleux, la distorsion des corps, et ses couleurs audacieuses, sur la peinture de Willem de Kooning, qui a découvert le travail de son prédécesseur dans les années 1930.

Le public pourra apprécier une cinquantaine de toiles, articulées autour de thématiques diverses, telles que la tension entre la figure et l'informe, la peinture de la «chair», ou encore le style gestuelle de ces deux artistes.

© The Willem de Kooning Foundation / Adagp, Paris 2021

© Museum of Avant-Garde Mastery of Europe (MAGMA of Europe)

Au fil de ce parcours, se font écho des œuvres rarement exposées dans la capitale, telles que «Femme entrant dans l’eau» de Chaim Soutine, «Le Boeuf écorché», toile inspirée du tableau de Rembrandt, ou encore «Paysage à Céret», ainsi que «Queen of Hearts», de Willem de Kooning, «Woman in Landscape III» et «North Atlantic Light».

Chaïm Soutine / Willem de Kooning, la peinture incarnée, jusqu’au 10 janvier 2022, Musée de l’Orangerie (Paris 1er).

VIVIAN MAIER au Musée du Luxembourg

Une inconnue devenue à titre posthume un grand nom de la street photography. Une rétrospective met en lumière l’œuvre hors du commun de l’Américaine Vivian Maier (1926-2009), l’une des plus grandes photographes du XXe siècle, mais qui, toute son existence, est restée dans l’ombre.

Décédée en 2009 à l'âge de 83 ans, le travail de cet artiste, qui a exercé le métier de gouvernante pendant près de quarante ans, n'a en effet jamais été exposée de son vivant. Ses innombrables clichés, plus de 100.000 négatifs, n'ont été découverts qu’après sa mort, en 2007, lors d’une vente aux enchères.

©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Après quoi, la réputation de cette grande dame autodidacte née d’une mère française n’a cessé de croitre. Armée de son appareil photo, cette fine observatrice du monde arpentait les rues de New York et de Chicago dans les années 1950-1960 à la recherche de scènes de rue, de visages et d’instants de vie saisis dans l’instantané.

© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Outre ses photographies vintage – autoportraits, portraits d’ouvrier… - les visiteurs pourront découvrir des enregistrements sonores inédits et l’intérêt de cette nounou atypique pour le cinéma à travers plusieurs films super 8 jamais montrés.

Vivian Maier, jusqu’au 16 janvier 2022, Musée du Luxembourg (Paris 6e).

GEORGIA O'KEEFFE AU CENTRE POMPIDOU

Un accrochage haut en couleur et plein de sensualité. Autre rendez-vous à ne pas manquer : la rétrospective de Georgia O’Keeffe (1887-1986), l’une des plus grandes figures de l’art du 20e siècle, au Centre Pompidou. Outre-Atlantique, elle est une icône. Mais en Europe, en dehors de ses fleurs géantes aux couleurs flamboyantes et aux courbes organiques, ses œuvres demeurent étrangement peu connues.

Compositions florales, paysages du Nouveau Mexique, motifs végétaux, gratte-ciels de New York, ossements d’animaux… L’exposition propose ainsi de découvrir toutes ses facettes, en proposant un itinéraire riche d’une centaine de peintures, dessins, et photographies, prêtés par de grandes institutions américaines, le musée parisien ne possédant qu’une seule de ses œuvres.

Décédée à l’âge de 98 ans, Georgia O’Keeffe a traversé les plus grandes révolutions artistiques du siècle précédent. Du modernisme américain dans les années 1920, à la recherche identitaire qui marque les États-Unis dans les années 1930, en passant par la peinture abstraite «hard edge», elle n'a cessé de se renouveler, mais toujours dans un registre qui n’appartient qu’à elle.

Georgia O'Keeffe, jusqu'au 6 décembre 2021, Le Centre Pompidou (Parsi 4e).

Botticelli au MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

Le génie créatif de Sandro Botticelli (vers 1445 – 1510) est mis à l’honneur au musée Jaquemart-Andrée après cinq ans de travail. Intitulée «Botticelli Artiste et designer», cette sublime exposition présente le peintre italien en tant que créateur, mais également dans son rôle d’entrepreneur.

Organisé de manière chronologique et thématique, le parcours est jalonné d’une quarantaine d’œuvres de l’illustre artiste de la Renaissance italienne, dont «Venus pudica», «Vierge à l’Enfant dite Madone Campana», ou encore «Figure allégorique dite La Belle Simonetta».

© Francfort-sur-le-Main, Städel Museum, CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Frankfurt am Main

Après un retour sur les premières créations de Botticelli, encore très influencées par son maître Filippo Lippi, l’exposition met en lumière le fonctionnement de son fameux atelier, crée en 1470. Dans ce laboratoire, les artistes se forment, les idées fusionnent et les tâches sont réparties afin de répondre à une forte demande.

Les œuvres qui y sont réalisées sont en effet le fruit d’un travail collectif. Des conditions d’exécution qui remettent en question la notion d’œuvre originale telle qu’elle est entendue à notre époque.

Autre thème évoqué : son lien avec les Médicis, riche et célèbre famille de banquiers, pour qui il réalise des dizaines de portraits dont celui de Julien de Médicis, avant de se tourner vers un style plus grave et religieux.

© Fondazione Accademia Carrara, Bergamo

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes

Un nouvel esthétisme qui naît sous l’influence du moine réformateur Jérôme Savonarole, dont les sermons apocalyptiques ont plongé Florence dans la peur. C’est sur cette période que se conclut cette exposition, organisée vingt ans après la dernière rétrospective parisienne.

Botticelli Artiste et designer, jusqu’au 24 janvier 2022, Musée Jaquemart-André (Paris 8e).

L'EXPO PHOTO D'ENZO LEFORT À LA MONTGOLFIÈRE

L’artiste derrière l’athlète. Champion olympique de fleuret par équipes à Tokyo et férue de photographie, Enzo Lefort investit jusqu’au 4 octobre prochain le social Club Montgolfière, à Paris, avec «Behing The mask» («Derrière le masque»).

Cette exposition, sa première, rassemble une série clichés rendant hommage à ses coéquipiers, issue de tous les milieux et de toutes les origines, ses «frères d’armes», et plus largement, à cette discipline, qui est considérée à tort comme élitiste et dont l’univers demeure encore trop méconnu.

© C.Ronchin / CNEWS

De Laurence Épée à Maxime Paty, en passant par Sara Baklzer ou encore Julien Mertine, au fil de cette exposition, Enzo Lefort, champion du monde en 2019, a capturé la force de l’équipe de France : sa diversité.

Behing The mask, Enzo Lefort, jusqu’au 4 octobre, La Montgolfière (Paris 10e).