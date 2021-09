Quelles sont les 20 meilleures chansons de l'Histoire selon le magazine Rolling Stone ?

Le très réputé magazine américain – et spécialiste de la musique - Rolling Stone a publié le 20 septembre dernier son classement des cinq cents meilleures chansons de l’Histoire de la musique. Dans le top 20, on y retrouve les Beatles – deux fois -, Nirvana, Marvin Gaye ou encore Fleetwood Mac. La première place revient à Aretha Franklin et son sublime « Respect », enregistré en 1967.

Entre Rolling Stone et les classements, c’est une histoire compliquée. D’abord dévoilée en 2004, le magazine a décidé de reprendre du service en publiant son nouveau classement, soit dix-sept ans plus tard. Au programme : de nouveaux noms, de jeunes entrants (par exemple la chanteuse néo-zélandaise Lorde et son titre Royals), du contenu « plus neuf ».

Pour ce faire, les journalistes ont mené un sondage auprès de deux cent cinquante artistes, des producteurs et des critiques (journalistes et autres).

On retrouve dans le top 500, bien entendu, des pointures telles que les Stones, Outkast ou encore les Bee Gees mais à ceci près que la liste version 2021 est selon le magazine « beaucoup plus expansive et inclusive de la pop. »

Voici le top 20 :

1. «Respect» - Aretha Franklin

2. «Fight The Power» - Public Enemy

3. «A Change Is Gonna Come» - Sam Cooke

4. «Like A Rolling Stone» - Bob Dylan

5. «Smells Like Teen Spirit» - Nirvana

6. «What’s Going On» - Marvin Gaye

7. «Strawberry Fields Forever» - The Beatles

8. «Get Ur Freak On» - Missy Elliott

9. «Dreams» - Fleetwood Mac

10. «Hey Ya!» - Outkast

11. «God Only Knows» - The Beach Boys

12. «Superstition» - Stevie Wonder

13. «Gimme Shelter» - The Rolling Stones

14. «Waterloo Sunset» - The Kinks

15. «I Want to Hold Your Hands» - The Beatles

16. «Crazy in Love» - Beyoncé feat Jay-Z

17. «Bohemian Rhapsody» - Queen

18. «Purple Rain» - Prince

19. «Imagine» - John Lennon

20. «Dancing on My Own» - Robyn