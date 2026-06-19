Olivia Rodrigo a déclaré sentir les odeurs de fans portant des couches au premier rang de ses concerts

La chanteuse Olivia Rodrigo a évoqué les odeurs - pas agréables mais quelque part flatteuses - qu’elle dit avoir senties au cours de plusieurs de ses concerts. Des effluves émanant de couches portées par des spectateurs au premier rang, a-t-elle dit.

L’anecdote n’est pas ragoûtante. A l’occasion de son récent passage dans l’émission de radio britannique KISS Breakfast, Olivia Rodrigo a confié l’expérience olfactive qu’elle a déjà faite à plusieurs reprises lors de ses shows. Une expérience peu enviable au premier abord mais qui en dit long sur l’amour que ses fans les plus inconditionnels lui portent.

«Je suis allée à certains concerts et à certains festivals où des gens portaient des couches pour pouvoir être au premier rang», a affirmé la chanteuse. «C'est une expérience que j’ai même sentie.», a-t-elle ajouté, suscitant la surprise chez ses interlocutrices.

«C'est un comportement insensé !», s’est exclamée une des co-animatrices, quand l’autre a murmuré : «Je n'arrive pas à y croire.»

«Un phénomène»

«C'est un peu comme la descente de la boule à New York pour le Nouvel An, tout le monde porte des couches... Ils restent assis là toute la journée... C'est un phénomène.», a ensuite affirmé la star, en référence à cette habitude que certains spectateurs adopteraient pour être tout à fait certains de voir un show depuis le premier rang (car équipés de protection pour l’incontinence ils peuvent venir des heures en avance et ne pas avoir à perdre leur place en se rendant aux toilettes).

Pendant la tournée Eras de Taylor Swift, certains fans avaient d’ailleurs publié des vidéos sur TikTok révélant qu'ils portaient des couches pour adultes, afin de ne rien manquer du spectacle. Un article d'Euronews s'amusait aussi en 2024 d'un drôle de partenariat entre une entreprise de boissons vendues sur les festivals et une société spécialisée dans les protections contre l'incontinence chez l'adulte. «Si vous avez déjà assisté à un concert, vous savez que l'endroit le plus effrayant n'est pas la fosse. Ce sont les toilettes. Désormais, vous pouvez éviter d'avoir à braver cet enfer grâce à la nouvelle couche Pit Diaper», clamait leur publicité.

Comme l’a repéré EW, dans une vidéo amateur d'un concert donné en 2025 à Hyde Park à Londres, on pouvait voir Olivia Rodrigo s'adresser à des fans adeptes de cette technique et visiblement fiers puisqu’ils s’en vantaient sur une pancarte. «C'est vrai ? leur demandait-elle. Vous portez des couches ? Vous portez des couches pour être au premier rang ?»

Olivia Rodrigo reacts to a fan wearing a diaper to secure a front-row spot at her BST Hyde Park set. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) June 28, 2025

La chanteuse s’était alors montrée très touchée par le geste. «Waouh ! Waouh, c'est vraiment incroyable !» s'est-elle exclamée. «Je vous aime. Merci beaucoup !»