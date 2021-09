Le Petit Prince : Gallimard propose une édition anniversaire avec une couverture dessinée par Joann Sfar

Un succès toujours renouvelé. Pour fêter les 75 ans de la publication du livre «Le Petit Prince» en France, Gallimard s’est associé avec 32 artistes dessinateurs pour une édition anniversaire inédite baptisée «Dessine-moi le Petit Prince».

Vendu à plus de 5 millions d’exemplaires chaque année dans le monde, avec 470 traductions officielles, le chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry fait l’objet d’une édition exceptionnelle contenant 32 dessins réalisés par les plus grands noms de la bande dessinée mondiale – dont Albert Uderzo, Moebius, Manara, Joann Sfar, Hugo Pratt, Florence Cestac, Loustal, etc. – offrant leur réinterprétation du célèbre personnage.

Deux versions seront proposées aux lecteurs, une classique avec une couverture réalisée par Joann Sfar disponible en libraire dès le 14 octobre prochain. Et une version collector en édition limitée (5000 exemplaires) disponible uniquement sur la boutique officielle en ligne du Petit Prince, avec une couverture exclusive du dessinateur de comics italien, Gabrielle dell’Otto.

© Gallimard

À noter que les deux éditions contiennent également une interview de Joann Sfar dans laquelle il se confie sur son rapport au livre d’Antoine de Saint-Exupéry, la manière dont il l’a découvert, et son interprétation personnelle du livre et du héros.