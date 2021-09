«Mourir peut attendre»: le nouveau James Bond dévoilé en avant-première mondiale ce mardi à Londres

S’ils attendent sa sortie depuis un an et demi en raison de la crise sanitaire, les fans de James Bond vont enfin pouvoir découvrir ce mardi 28 septembre, et en avant-première mondiale, le 25e volet de la saga, «Mourir peut attendre».

L’événement se déroulera au Royal Albert Hall à Londres, avant sa sortie dans les salles de cinéma britanniques deux jours plus tard, puis le 6 octobre prochain dans l'Hexagone.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f — James Bond (@007) August 20, 2021

A cette occasion, les producteurs Michael G. Wilson, Barbara Broccoli et le réalisateur Cary Joji Fukunaga («Beasts of No Nation», «True Detective») rejoindront sur le tapis rouge les acteurs Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux, ainsi que la chanteuse Billie Eilish qui interprète la chanson officielle du film, «No Time To Die».

Parmi les personnalités conviées à cette avant-première, les princes Charles et William, et des soignants invités pour les remercier pour leur travail pendant la pandémie.

Une retraite de courte durée pour 007

Dans ces nouvelles aventures, le personnage inventé par l'écrivain Ian Fleming a quitté ses activités au sein des services secrets et profite d'un repos bien mérité en Jamaïque. Une tranquillité interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide pour sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé.

De retour au travail, le plus célèbre agent au service de Sa Majesté doit travailler avec une nouvelle collègue, jouée par la Britannique Lashana Lynch. Face à eux, un mystérieux ennemi doté d'armes high-tech, incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, Oscar du meilleur acteur en 2019 pour son interprétation du chanteur Freddie Mercury.

La conquête de Bond depuis «Spectre», la psychologue Madeleine Swann, interprétée par la Française Léa Seydoux, semble quant à elle avoir également des choses à cacher.