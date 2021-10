Adèle : ces mystérieux signes qui pourraient annoncer son nouvel album

Les fans d’Adèle sont sur le qui-vive. Alors que de mystérieuses projections lumineuses du nombre « 30 » ont fait leur apparition un peu partout sur la planète ces derniers jours, ils y voient l’annonce de la sortie du prochain album de la star.

De Paris à Londres en passant par Séoul, Singapour ou encore Dublin, des dizaines de façades de monuments ont en effet servi de décor à une étonnante projection lumineuse largement relayée sur les réseaux sociaux.

Le nombre 30 y investit par exemple une colonne jouxtant la pyramide du Louvre, la Porte de Brandebourg en Allemagne ou encore le Pont de Londres. Un happening qui augurerait, d’après ses fans, le retour d’Adèle dans les bacs, six ans après la sortie de son dernier opus « 25 ».

The whole world said 30 #Adele30 pic.twitter.com/W7fOAiwBTD

— anwār ³⁰ (@anwarinwonder) October 2, 2021