Vacances de la Toussaint : 10 spectacles à voir en famille à Paris

Les vacances de la Toussaint approchent, et elles sont marquées par le grand retour sur scène des spectacles jeunesse.

Après en avoir été privés pendant des mois, les enfants vont enfin pouvoir retrouver leurs héros préférés, ou découvrir ceux de leurs parents, voire de leurs grands-parents, sur les planches. Et ils se bousculent. Willy Wonka, Charlie, Blanche Neige, le petit d'homme, Alice, Estéban, Zia, Tao ou encore Nounours, l'emblématique ourson de Bonne nuit les petits, investissent les théâtres de la capitale.

L'occasion de construire de beaux souvenirs en famille avec des spectacles musicaux enchanteurs, mais aussi de la danse, un ciné-concert autour de l'univers Disney et un concert pétillant spécialement imaginé pour le jeune public.

Charlie et la chocolaterie pour la première fois à Paris

C'est le spectacle événement des vacances. Après Londres où elle a vu le jour en 2003, puis Broadway en 2017, la comédie musicale «Charlie et la chocolaterie» arrive à Paris. Pour la première fois en France, les personnages du célèbre roman de Roald Dahl vont s'animer sur les planches, et le théâtre du Gymnase se transformer en chocolaterie Wonka.

Sur une mise en scène de Philippe Hersen, s'inspirant à la fois du film de Tim Burton comme du musical londonien, Charlie partira à la chasse au ticket d'or avant de pousser les portes de la plus célèbre des fabriques de chocolat. Accompagnée par un orchestre live et ponctuée d'une vingtaine de chansons, cette aventure s'annonce pleine de fantaisies et de couleurs.

«Charlie et la chocolaterie», à partir du 22 octobre, Théâtre du Gymnase, Paris.

La série «Les mystérieuses Cités d'or» adaptée sur scène

Après leurs adaptations à succès du «Livre de la jungle» et de «Pinocchio» - toutes deux nommées aux Molières et reprises respectivement pour les vacances au théâtre de Paris et de la Renaissance, le duo d'auteurs Ely Grimaldi et Igor de Chaillé s'attèle à un nouveau projet d'envergure. Ils transposent à la scène la célèbre série d'animation franco-japonaise des années 1980 «Les mystérieuses Cités d'or». Un spectacle qui retracera les aventures devenues cultes d'Esteban, Zia et Tao entre voyage initiatique, découverte des civilisations précolombiennes, chorégraphies et chansons cultes.

Onze comédiens chanteurs donneront vie à cette aventure mise en scène par Nicolas Nebot. Cet habitué des grands spectacles musicaux a notamment adapté en français les tubes des comédies musicales phares de ces dernières années, à l'instar de «Mamma Mia», «Le bal des vampires» ou encore «Dirty Dancing».

«Les mystérieuses Cités d'or», à partir du 10 octobre, Théâtre des Variétés, Paris.

Blanche neige, entre conte et nouvelles technologies

Spécialiste des spectacles jeunesse drôles et enchanteurs, Olivier Solivérès dévoile son nouveau projet. Après «Ados», «Le bossu de notre dame» ou encore «Chevaliers», il donne sa version de «Blanche neige et les sept nains». Toujours à la pointe, il propose une version humoristique et musicale saupoudrée de nouvelles technologies.

Pour la première fois en France, il intègre ainsi à un spectacle jeune public des hologrammes et du mapping vidéo. Les plus grands pourront également reconnaître l'une des voix les plus illustres du théâtre et du cinéma français, celle de Pierre Arditi qui prête son timbre reconnaissable entre tous au célèbre miroir.

«Blanche neige et les sept nains», à partir du 9 octobre, Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, Paris.

Star Wars revisité avec humour

Pour les fans de Star Wars qui veulent partager leur passion en famille, Olivier Solivérès, encore lui, avait imaginé en octobre dernier une parodie de la célèbre saga. Décalé d'un an en raison de la fermeture des théâtre, « Space Wars : le pire contre-attaque » investit donc le théâtre Michel. Présenté comme un spectacle «intergalactique pour enfants, ados et droïdes», ce show s'inspire avec humour de l’histoire et des héros du film culte. Des personnages rebaptisés pour l'occasion Bad Bador, Princesse Sheila, Obione two three et Jean-Luc Walker.

Evidemment, comme dans le long-métrage, la princesse tentera d’échapper aux soldats de l’empire. Le tout ponctué de questions existentielles drolatiques : « La vitesse de la lumière fonctionne-t-elle dans le noir ? Superman a-t-il des slips rouges de rechange ? Jean-Luc Walker trouvera-t-il la force… d’arrêter sa crise d’adolescence ?» Une création qui promet.

«Space Wars», à partir du 16 octobre, Théâtre Michel, Paris.

Momix, un ballet fantaisiste d'après d'Alice aux pays

Pour initier le jeune public à la danse, Momix, célèbre compagnie de danseurs illusionnistes venues des Etats-Unis, dévoile à Paris sa toute dernière création « Alice, dans le terrier ».

Créé à l’occasion des 40 ans de la troupe, le show librement inspiré du mythique conte de Lewis Carroll promet des chorégraphies comme toujours ultra créatives débordantes d’originalité et de fantaisie. Un show tout public haut en couleur, qui entraînera les spectateurs dans un univers peuplé des personnages fantastiques où illusion et danse s’entremêlent comme par magie.

«Momix Alice», du 22 octobre au 7 novembre aux Folies Bergère, Paris et en tournée.

«Bonne nuit les petits», de la télé aux planches

Une autre série culte s'apprête aussi à faire l'objet d'une nouvelle adaptation au théâtre. Emission culte des années 1960, «Bonne nuit les petits» et ses personnages phares -Nicolas, Pimprenelle Nounours et le célèbre marchand de sable, rebaptisé pour l'occasion magicien du ciel - investissent l'Alhambra.

Monté en collaboration avec les héritiers de Claude Laydu, créateur de la série, le spectacle entremêle magie et chansons pour proposer une histoire inédite dans l'esprit de ce programme culte. De quoi convaincre les grands-parents d'aller au théâtre avec leurs petits-enfants et de partager des souvenirs, comme d'en créer de nouveaux.

«Bonne nuit les petits - Tous avec Magic Nounours ! », du 16 octobre au 23 janvier, L'Alhambra, Paris.

«Jungle book» joue les prolongations au Châtelet

Dévoilé en juin 2019 aux Nuits de Fourvière, «Jungle Book» monté par Robert Wilson est de retour sur scène. Cette adaptation musicale ultra graphique du «Livre de la jungle», d'après le roman de Rudyard Kipling, investit le théâtre du Châtelet.

Mêlant chansons en anglais, récit et dialogues en français et musique pop de CocoRosie, Robert Wilson convoque tout l'univers du petit d'homme pour en faire un spectacle sur la tolérance qui ravira petits et grands.

«Jungle book», à partir du 30 octobre jusqu'au 20 novembre, Théâtre du Chatelet, Paris.

Disney, entre cinéma et concert symphonique

De «Fantasia» à «La reine des neiges», les films Disney sont indissociables des compositions musicales qui les accompagnent. Alors que la place de la musique y est fondamentale, Disney lance à l'occasion des vacances une série de trente ciné-concerts. L'occasion de redécouvrir les scènes culte de plusieurs longs-métrages, à l'instar de «Mary Poppins», «Le roi lion», «Vaiana», «Raiponce», «La reine des neiges», projetées en haute définition et accompagnées par un orchestre symphonique.

Retrouvez Disney en Concert "Magical Music from the Movies", un spectacle magique en tournée dans toute la France ! Infos et réservations sur https://t.co/mMS3BsiNWC. pic.twitter.com/Vz7RtKZPmo — Disney (@DisneyFR) September 28, 2021

Pour encore plus de magie, cette plongée musicale et visuelle dans le répertoire de Disney sera ponctuée d'anecdotes et de péripéties autour des films. Sans compter que Charlotte Hervieu, voix française d'Elsa, et Cerise Calixte, doublure vocale de Vaiana, feront le déplacement.

«Disney Ciné-concert», du 29 au 31 octobre au Dôme de Paris et en tournée en France.

Merlin opère son retour

Après avoir célébré la réouverture des théâtres au printemps dernier, Merlin l'enchanteur est de retour aux Folies Bergère. Le célèbre druide, dont l'histoire est indissociable du Roi Arthur et de la légende d'Excalibur, compte bien ensorceler à nouveau le public avec ce spectacle qui convoque sur scène tous les personnages du mythe arthurien : de la fée Morgane, à la dame du lac en passant par les chevaliers de la table ronde.

Un show qui mêle musique, combats d'épées et quête du Graal, féminisant au passage l'univers masculin des chevaliers, en créant un personnage de chevalière courageuse : Azenor.

«Merlin la légende musicale», du 25 octobre au 30 décembre, Les Folies bergère, Paris.

Nomi-Nomi : le concert jeunesse pétillant

Entre concert et spectacle, «Nomi-Nomi dans ta ville» enchante à nouveau le théâtre Lepic. Aussi pétillante qu'un bonbon acidulé à la voix douce comme une pomme d'amour, l'artiste, accompagnée de son acolyte guitariste, entraîne à merveille le public dans son univers fantaisiste. Tantôt rock, tantôt pop, ses jolies ritournelles et son énergie séduiront sans hésitation tous les membres de la famille.

«Nomi-Nomi dans ma ville», jusqu'au 2 janvier, Théâtre Lepic, Paris.