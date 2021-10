Timothée Chalamet : l'acteur se dévoile pour la première fois dans la peau de Willy Wonka

Le tournage du préquel consacré à la jeunesse du célèbre chocolatier a démarré en septembre. L’occasion pour sa tête d’affiche de dévoiler une première photo dans le costume fuchsia de Willy Wonka.

Haut de forme sur la tête, regard mystérieux, Timothée Chalamet semble être le candidat idéal pour succéder à Gene Wilder et Johnny Depp, qui ont interprété ce personnage excentrique respectivement en 1971 et 2005.

Le film devrait, comme les précédents, inclure plusieurs numéros musicaux – et renouer avec les Oompa-Loompa, ces êtres fictifs originaires de Loompaland et devenus bras droit du chocolatier.

Avec «Wonka», la star de «Dune» et «Call me by your name» ajoute un nouveau film très attendu à son palmarès déjà impressionnant.

La jeunesse du «Mozart du chocolat»

Dans cette nouvelle production signée Paul King («Paddington»), l’acteur sera accompagné entre autres de Sally Hawkins («We want sex equality», «Blue Jasmine»), Olivia Coleman («The Crown») ou encore Rowan Atkinson.

Le scénario a été décrit comme l’histoire des «débuts vifs et mythiques d’un jeune inventeur imaginatif avant qu’il ne devienne le célèbre Mozart du chocolat»…

Les fans de l’univers de Roald Dahl peuvent déjà se réjouir, mais il faudra attendre 2023 pour remporter le précieux ticket d’or.