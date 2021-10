Adèle : le clip du son nouveau single déjà vu plus de 21 millions de fois

Le retour d’Adèle était attendu. Alors qu’elle a dévoilé ce vendredi 15 octobre, la première chanson de son nouvel album, le clip affole la toile.

Posté sur Youtube dans la nuit, le clip d’« Easy on me » a déjà été vu plus de 21 millions de fois en douze heures. D'une durée de plus de cinq minutes et réalisé par Xavier Dolan, il met en scène l'artiste dans une maison vide qu'elle s'apprête à quitter, laissant derrière elle le passé. Une séquence et une ballade au piano accompagnée de la voix puissante d'Adèle qui donne le ton de ce quatrième album, annoncé par l'artiste comme un opus introspectif, écrit à une période difficile de sa vie.

En avril 2019, elle s'est en effet séparée de Simon Konecki, le père de son fils Angelo, 9 ans. C'est d'ailleurs pour répondre aux questions de son enfant sur cette séparation qu'Adèle a pris la plume, comme elle l'a confié au magazine Vogue. « J'avais juste l'impression de vouloir lui expliquer, à travers ce disque, quand il aura vingt ou trente ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la recherche de mon propre bonheur».

Easy on me, première chanson écrite pour l'album

«Easy on me» est ainsi la première chanson écrite pour l'album, a expliqué l'artiste au magazine américain. «Je n'ai rien écrit d'autre pendant six mois après parce que je me disais : « OK, j'ai tout dit », note-t-elle. Dans ce titre touchant, l'interprète d'«Hello» y explique notamment avoir «tout essayé» et demande «ne soit pas trop dur avec moi chéri».

Un titre qui présage le meilleur pour le reste de cet album. Un quatrième opus disponible dès le 19 novembre, six ans après «25», qui a poussé l'artiste multi récompensée à puiser au plus profond d'elle-même. Une introspection douloureuse et une reconstruction qu'elle partage dans ce nouveau disque.