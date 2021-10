Découvrez le nouveau titre de Stromae, «Santé»

Il est bel et bien de retour ! Le nouveau morceau de Stromae, «Santé», a été dévoilé par surprise ce vendredi matin.

Une chanson qui sonne comme un retour aux sources pour le chanteur belge, absent des charts depuis 2015. On y retrouve en effet ce qui a fait le succès de Stromae : une rythmique entraînante mêlant cumbia sud-américaine et électro, et un texte ciselé, poétique et sociétal.

Dans «Santé», l’artiste rend hommage aux travailleurs de l’ombre, aux petites mains, bien souvent laissés pour compte. «Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas pour une. J’aimerais lever mon verre à ceux qui n’ont pas», chante-t-il dans le refrain. Stromae porte également un toast aux «chauffeurs de camion, hôtesses de l’air, boulangers, ou marins pêcheurs […] aux champions des pires horaires».

«Santé», qui n’a pas encore de clip, est le premier single du nouvel album du Belge de 36 ans, dont la date de sortie n’a pas été dévoilée. Il se murmure également que Paul Van Haver préparerait une tournée pour 2022. Il est d’ores-et-déjà annoncé au festival Rock en Seine 2022.

Stromae n’avait pas sorti d’album depuis «Racine Carrée» il y a sept ans. Opus qui avait connu un immense succès public et critique. En 2015, après deux ans de tournée mondiale l’artiste s’était brusquement éloigné de la scène, victime d’un burn-out et d’une violente dépression.