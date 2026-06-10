L5 : le groupe se reforme et dévoile un nouveau projet inattendu

Les cinq membres du girls band français L5 se retrouvent pour un projet inédit très surprenant.

Même Julien Doré n'avait pas réussi à toutes les réunir lors du tournage du clip de sa reprise de leur tube «Toutes les femmes de ta vie», mais la Pat’Patrouille l’a fait.

Pour la première fois depuis plus de deux décennies, Alexandra, Claire, Coralie, Louisy Joseph et Marjorie, les membres originels du groupe L5, se sont toutes réunies pour participer ensemble à un projet commun.

Un projet pour le moins inattendu, puisqu’il est annoncé qu’elles ont prêté leurs voix aux principaux personnages féminins, ainsi que signé la chanson officielle, de «La Pat’ Patrouille – Le Film : Mission Dino», qui sortira le 5 août prochain au cinéma.

Révélées en 2001 dans l’émission Popstars, les L5 se sont imposées comme l’un des girls bands français les plus populaires des années 2000, avec plus de 4,4 millions de disques vendus. Leur premier single, «Toutes les femmes de ta vie», s’est vendu à plus d'1,6 million d’exemplaires et a été certifié disque de diamant en France.

A noter que les L5, en tous les cas trois d'entres elles - à savoir Coralie, Alexandra et Marjorie tel qu’on peut le lire sur le site de l’événement - seront en concert le 19 février 2027 au Dôme de Paris.